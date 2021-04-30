Китайская Fosun Group может продать знаменитый «Военторг» у Кремля

Китайская инвесткомпания Fosun Group приняла решение о продаже офисного комплекса «Воздвиженка-центр» (более известен как «Военторг»), который находится на ул. Воздвиженке рядом с Кремлем. Об этом «Ведомостям» рассказал один из ее партнеров. Об этом также знают четыре консультанта, которые работали с этим объектом. По их словам, компании удалось существенно повысить капитализацию этого комплекса, сейчас он полностью заполнен качественными и стабильными арендаторами, поэтому Fosun Group пытается зафиксировать прибыль. Представитель российского офиса компании от комментариев отказался, сообщив лишь, что стратегия группы за пределами Китая заключается в приобретении недостаточно эффективных активов в Европе, повышении их ликвидности за счет реконструкции и более грамотного управления и, возможно, дальнейшей продаже.