Китайская Fosun Group может продать знаменитый «Военторг» у Кремля

Китайская Fosun Group может продать знаменитый «Военторг» у КремляКомпания хочет выручить за него около 17 млрд рублей
Китайская инвесткомпания Fosun Group приняла решение о продаже офисного комплекса «Воздвиженка-центр» (более известен как «Военторг»), который находится на ул. Воздвиженке рядом с Кремлем. Об этом «Ведомостям» рассказал один из ее партнеров. Об этом также знают четыре консультанта, которые работали с этим объектом. По их словам, компании удалось существенно повысить капитализацию этого комплекса, сейчас он полностью заполнен качественными и стабильными арендаторами, поэтому Fosun Group пытается зафиксировать прибыль. Представитель российского офиса компании от комментариев отказался, сообщив лишь, что стратегия группы за пределами Китая заключается в приобретении недостаточно эффективных активов в Европе, повышении их ликвидности за счет реконструкции и более грамотного управления и, возможно, дальнейшей продаже.
Fosun Group основал китайский миллиардер Го Гуанчан в 1992 г. Компания специализируется на вложениях в недвижимость, страхование, туризм, металлургию, фармацевтику и т. д. Стоимость активов Fosun Group на конец 2020 г. составила около $117,7 млрд, выручка – $19,8 млрд, чистая прибыль – $1,2 млрд. Среди ее активов – французская курортная сеть Club Med, пакеты акций Cirque du Soleil, туроператора Thomas Cook и проч.