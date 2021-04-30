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Китайская Fosun Group может продать знаменитый «Военторг» у Кремля

Компания хочет выручить за него около 17 млрд рублей
Дарья Молоткова
Fosun Group рассчитывает выручить за «Воздвиженка-центр» примерно 17 млрд руб. /Максим Стулов / Ведомости

Китайская инвесткомпания Fosun Group приняла решение о продаже офисного комплекса «Воздвиженка-центр» (более известен как «Военторг»), который находится на ул. Воздвиженке рядом с Кремлем. Об этом «Ведомостям» рассказал один из ее партнеров. Об этом также знают четыре консультанта, которые работали с этим объектом. По их словам, компании удалось существенно повысить капитализацию этого комплекса, сейчас он полностью заполнен качественными и стабильными арендаторами, поэтому Fosun Group пытается зафиксировать прибыль. Представитель российского офиса компании от комментариев отказался, сообщив лишь, что стратегия группы за пределами Китая заключается в приобретении недостаточно эффективных активов в Европе, повышении их ликвидности за счет реконструкции и более грамотного управления и, возможно, дальнейшей продаже.

Fosun Group основал китайский миллиардер Го Гуанчан в 1992 г. Компания специализируется на вложениях в недвижимость, страхование, туризм, металлургию, фармацевтику и т. д. Стоимость активов Fosun Group на конец 2020 г. составила около $117,7 млрд, выручка – $19,8 млрд, чистая прибыль – $1,2 млрд. Среди ее активов – французская курортная сеть Club Med, пакеты акций Cirque du Soleil, туроператора Thomas Cook и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных