Тюменская компания «Страна девелопмент» может построить свой второй жилой комплекс в Москве

Тюменская компания «Страна девелопмент» может построить свой второй жилой комплекс в МосквеОна ведет переговоры о приобретении у Etalon Group части проекта Nagatino i-Land
Тюменская компания «Страна девелопмент» ведет переговоры с Etalon Group о приобретении у нее части проекта Nagatino i-Land в Нагатино-Садовниках в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из компаний. Об этом также знают два консультанта, работавших с этим проектом, и один из партнеров Etalon Group. Они уточняют, что договор между сторонами может быть подписан в ближайшее время. Представители «Страна девелопмента» и Etalon Group сообщили лишь, что «факт сделки они отрицают».
Nagatino i-Land – один из крупнейших проектов в портфеле Etalon Group (ее крупнейший акционер – АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Он занимает на бывшей территории ЗиЛа рядом со ст. м. «Технопарк» почти 32 га, на которых планировалось построить в общей сложности 569 000 кв. м, из которых 392 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. «Страна девелопмент» покупает в общей сложности 2 га под строительство жилого комплекса, говорят собеседники «Ведомостей». При наличии всей разрешительной документации такая площадка может стоить около 2 млрд руб., считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Он говорит, что на этой территории можно построить проект общей площадью 60 000–70 000 кв. м. На это, по его словам, понадобится 4,2–5,6 млрд руб.
Регионы рвутся в Москву
В последние годы на московский рынок жилья вышло сразу несколько крупных региональных девелоперов. К примеру, пензенская «Рисан» вместе с группой «Основа» будет строить многофункциональный комплекс с апартаментами на 171 000 кв. м в рамках транспортно-пересадочного узла «Ростокино» на пр-те Мира, а также жилой комплекс на ул. Миклухо-Маклая. А созданная финансистом Игорем Сагиряном компания «РКС девелопмент», которая также работает в регионах, объявила, что планирует застроить 6,6 га рядом с Видным. Она также помогает московской Barkli со строительством жилого комплекса «Медовая долина» в новой Москве.
«Страна девелопмент», по данным Единой информационной системы жилищного строительства, – второй по величине застройщик в Тюменской области. На данный момент она строит 260 000 кв. м жилья. На сайте компании сказано, что ее общий портфель – около 1 млн кв. м в Тюмени, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Есть у компании и один проект в Москве – жилой комплекс «Донской квартал» рядом со ст. м. «Тульская». В феврале этого года газета «Коммерсантъ» также сообщала, что «Страна девелопмент» выкупил у структуры сети «О’кей» 18 га в Мытищинском районе Подмосковья. Потенциал участка позволяет возвести там 350 000 кв. м жилья.
Etalon Group часто продает небольшие участки, которые достались ей в ходе приобретения компании «Лидер инвест»: в 2019 г. AФК «Система» продала ее девелоперу, а затем стала его крупнейшим акционером, напоминает директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова.
Так, к примеру, было со зданиями автоматических телефонных станций на Ярославском шоссе и Большой Черкизовской улице. Стратегия продажи части своих площадок после получения всей разрешительной документации есть и у других крупных девелоперов, говорит Лукашев. Он напоминает, что ранее MR Group продала жилой проект на Большой Черемушкинской улице Tekta Group, а 8,5 га во 2-м Иртышском проезде перешли от группы «Гранель» к ПИК. Лукашев также отмечает, что региональные девелоперы, которые намерены выйти на московский рынок, как правило, готовы платить больше за приобретение площадок, чем их столичные коллеги.
Впрочем, в случае с Nagatino i-Land компания могла продать часть проекта, чтобы снизить свои риски в связи с высокой конкуренцией в данном районе, отмечает Лукашев. Так, та же Etalon Group будет строить на территории «ЗиЛ-юг», напротив Nagatino i-Land, 1,5 млн кв. м недвижимости. Рядом крупные проекты реализуют группа ЛСР («Зиларт») и корпорация ТЭН («Парк легенд»). По данным аналитического портала BnMap, сейчас в районе ст. м. «Технопарк» в продаже находится в общей сложности 47 жилых корпусов (площадь квартир – 105 000 кв. м) в разных сегментах и на разных стадиях строительства.