Тюменская компания «Страна девелопмент» может построить свой второй жилой комплекс в Москве

Nagatino i-Land – один из крупнейших проектов в портфеле Etalon Group (ее крупнейший акционер – АФК «Система» Владимира Евтушенкова). Он занимает на бывшей территории ЗиЛа рядом со ст. м. «Технопарк» почти 32 га, на которых планировалось построить в общей сложности 569 000 кв. м, из которых 392 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и объекты инфраструктуры. «Страна девелопмент» покупает в общей сложности 2 га под строительство жилого комплекса, говорят собеседники «Ведомостей». При наличии всей разрешительной документации такая площадка может стоить около 2 млрд руб., считает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Он говорит, что на этой территории можно построить проект общей площадью 60 000–70 000 кв. м. На это, по его словам, понадобится 4,2–5,6 млрд руб.