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MR Group начинает еще один проект в элитном сегменте

Девелопер реконструирует в апарт-комплекс часть Кокоревского подворья на «золотом острове»
Антон Филатов Дарья Молоткова
Сделок в элитном сегменте становится все больше /Андрей Гордеев / Ведомости

Связанная с девелопером MR Group компания «Н-девелопмент» стала владельцем ООО «Суплекс технолоджис», которому принадлежат права на участок в 0,2 га и здание в 5736 кв. м на Софийской набережной на так называемом «золотом острове» в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 22 июля. По этому адресу расположен вновь выявленный памятник культурного наследия – корпус меблированных квартир с магазинами комплекса Кокоревское подворье, построенный в 1861 г. архитектором Иваном Черником. MR Group планирует отреставрировать существующее здание, а также воссоздать исторические объекты на этой площадке, говорит представитель девелопера. По его словам, в итоге там появится премиальный апарт-комплекс общей площадью около 15 000 кв. м.

MR Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. Общий портфель компании составляет около 7 млн кв. м. Владельцы – Роман Тимохин и Виктор Лабуздко. Группа специализируется в основном на строительстве жилья бизнес-класса. Среди ее проектов, к примеру, комплексы «Павелецкая сити», «Метрополия», «Фили сити», «Фили град» и проч. Но в последние годы девелопер запустил и несколько проектов в элитном сегменте под зонтичным брендом MR Private. В частности, вместе с миноритарием сети «Магнит» Алексеем Богачевым компания строит гостиницу с жилыми резиденциями Bvlgari Hotel & Residences Moscow на Большой Никитской улице и клубный дом «Абрикосов» в районе Чистых прудов. Апарт-комплекс на Софийской набережной также будет реализован под брендом MR Private, отмечает представитель MR Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных