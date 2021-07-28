MR Group начинает еще один проект в элитном сегменте

Связанная с девелопером MR Group компания «Н-девелопмент» стала владельцем ООО «Суплекс технолоджис», которому принадлежат права на участок в 0,2 га и здание в 5736 кв. м на Софийской набережной на так называемом «золотом острове» в центре Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 22 июля. По этому адресу расположен вновь выявленный памятник культурного наследия – корпус меблированных квартир с магазинами комплекса Кокоревское подворье, построенный в 1861 г. архитектором Иваном Черником. MR Group планирует отреставрировать существующее здание, а также воссоздать исторические объекты на этой площадке, говорит представитель девелопера. По его словам, в итоге там появится премиальный апарт-комплекс общей площадью около 15 000 кв. м.