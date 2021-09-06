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PNK Group может возвести еще один крупный склад для Ozon

Компании договариваются о строительстве логопарка на 135 000 кв. м в новой Москве
Дарья Молоткова Антон Филатов
Ozon – один из крупнейших маркетплейсов в России / Максим Стулов / Ведомости

Девелопер складов PNK Group может построить для маркетплейса Ozon логистический комплекс общей площадью 135 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этими компаниями. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из них. По их словам, сейчас стороны договариваются о сотрудничестве по этому проекту. Если договор будет подписан, маркетплейс планирует взять этот комплекс в аренду, говорят собеседники «Ведомостей».

Складской комплекс Ozon появится на территории площадью 17,7 га вблизи д. Пенино (находится недалеко от Ватутенок), сообщал 1 сентября Москомстройинвест, не называя девелопера проекта. Сам участок принадлежит компании «Инвесттраст», которая строит в новой Москве жилой комплекс «Новые Ватутинки», уточняет один из консультантов. Он добавляет, что возведение логопарка позволит ей получить льготы за перевод земель под застройку жильем. Такие преференции с конца прошлого года мэрия Москвы предоставляет девелоперам за организацию рабочих мест. Логопарк Ozon создаст около 7000 рабочих мест, сказано в сообщении Москомстройинвеста. Компания действительно планирует открыть еще один фулфилмент-центр (используется не только для хранения, но и для обработки заказов. – «Ведомости») площадью более 100 000 кв. м, но это случится не в ближайший год, говорит представитель маркетплейса. Пока Ozon определяется с партнером и участком, сейчас рассматривается несколько вариантов, сообщил его представитель. Представители PNK Group и CBRE (выступает консультантом сделки) от комментариев отказались. Получить комментарии «Инвесттраста» не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных