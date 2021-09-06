PNK Group может возвести еще один крупный склад для Ozon

Складской комплекс Ozon появится на территории площадью 17,7 га вблизи д. Пенино (находится недалеко от Ватутенок), сообщал 1 сентября Москомстройинвест, не называя девелопера проекта. Сам участок принадлежит компании «Инвесттраст», которая строит в новой Москве жилой комплекс «Новые Ватутинки», уточняет один из консультантов. Он добавляет, что возведение логопарка позволит ей получить льготы за перевод земель под застройку жильем. Такие преференции с конца прошлого года мэрия Москвы предоставляет девелоперам за организацию рабочих мест. Логопарк Ozon создаст около 7000 рабочих мест, сказано в сообщении Москомстройинвеста. Компания действительно планирует открыть еще один фулфилмент-центр (используется не только для хранения, но и для обработки заказов. – «Ведомости») площадью более 100 000 кв. м, но это случится не в ближайший год, говорит представитель маркетплейса. Пока Ozon определяется с партнером и участком, сейчас рассматривается несколько вариантов, сообщил его представитель. Представители PNK Group и CBRE (выступает консультантом сделки) от комментариев отказались. Получить комментарии «Инвесттраста» не удалось.