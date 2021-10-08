«КСП капитал» создает фонд для инвестиций в оздоровительные центры

Совокупные инвестиции всех пайщиков составят 23,6 млрд руб., следует из презентации фонда. На эти средства планируется построить объекты различных типов: небольшие акватермальные комплексы в спальных районах, оздоровительные центры с бассейнами, а также загородный отель с медицинским центром. По словам Исмайлова, интерес к участию в ЗПИФе уже проявило 30 физических лиц.