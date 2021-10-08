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«КСП капитал» создает фонд для инвестиций в оздоровительные центры

Пайщикам обещают высокую доходность из-за пандемии
Маргарита Соболь Дарья Молоткова
PIXABAY

Управляющая компания «КСП капитал управление активами» («КСП капитал УА») создала закрытый паевой фонд (ЗПИФ) «H2O виталити» для инвестиций в федеральную сеть оздоровительных центров, рассказал «Ведомостям» ее генеральный директор Вячеслав Исмайлов. Регистрацию фонда подтвердила Татьяна Есаулкова, гендиректор депозитария СДК «Гарант».

Совокупные инвестиции всех пайщиков составят 23,6 млрд руб., следует из презентации фонда. На эти средства планируется построить объекты различных типов: небольшие акватермальные комплексы в спальных районах, оздоровительные центры с бассейнами, а также загородный отель с медицинским центром. По словам Исмайлова, интерес к участию в ЗПИФе уже проявило 30 физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных