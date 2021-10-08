«КСП капитал» создает фонд для инвестиций в оздоровительные центры

«КСП капитал» создает фонд для инвестиций в оздоровительные центрыПайщикам обещают высокую доходность из-за пандемии
Управляющая компания «КСП капитал управление активами» («КСП капитал УА») создала закрытый паевой фонд (ЗПИФ) «H2O виталити» для инвестиций в федеральную сеть оздоровительных центров, рассказал «Ведомостям» ее генеральный директор Вячеслав Исмайлов. Регистрацию фонда подтвердила Татьяна Есаулкова, гендиректор депозитария СДК «Гарант».
Совокупные инвестиции всех пайщиков составят 23,6 млрд руб., следует из презентации фонда. На эти средства планируется построить объекты различных типов: небольшие акватермальные комплексы в спальных районах, оздоровительные центры с бассейнами, а также загородный отель с медицинским центром. По словам Исмайлова, интерес к участию в ЗПИФе уже проявило 30 физических лиц.
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