Владелец O1 Properties может сохранить торговый центр «Щука»Для этого ему придется погасить все долги комплекса перед кредиторами
Riverstretch Trading & Investments (RT&I) предложила кредиторам АО «Щука», выступавшего девелопером одноименного торгово-развлекательного комплекса у ст. м. «Щукинская», заключить мировое соглашение, в рамках которого компания получит право оставить этот объект себе.
Об этом говорится в протоколе собрания ее кредиторов, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Из документа следует, что 11 ноября этого года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому соглашение о передаче «Щуки» RT&I было признано недействительным. Соответственно, сам комплекс должен быть возвращен одноименной компании.
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