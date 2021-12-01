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Владелец O1 Properties может сохранить торговый центр «Щука»

Для этого ему придется погасить все долги комплекса перед кредиторами
Дарья Молоткова Антон Филатов
Владелец O1 Properties может сохранить торговый центр «Щука» / Евгений Разумный / Ведомости

Riverstretch Trading & Investments (RT&I) предложила кредиторам АО «Щука», выступавшего девелопером одноименного торгово-развлекательного комплекса у ст. м. «Щукинская», заключить мировое соглашение, в рамках которого компания получит право оставить этот объект себе.

Об этом говорится в протоколе собрания ее кредиторов, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Из документа следует, что 11 ноября этого года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому соглашение о передаче «Щуки» RT&I было признано недействительным. Соответственно, сам комплекс должен быть возвращен одноименной компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных