Владелец O1 Properties может сохранить торговый центр «Щука»

Об этом говорится в протоколе собрания ее кредиторов, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Из документа следует, что 11 ноября этого года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Москвы, согласно которому соглашение о передаче «Щуки» RT&I было признано недействительным. Соответственно, сам комплекс должен быть возвращен одноименной компании.