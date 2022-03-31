3 часа назад / Недвижимость Эксклюзивно по подписке.3 месяца за 990 ₽ Группа «Самолет» начинает первый проект на Дальнем Востоке Девелопер построит жилой комплекс во Владивостоке Дарья Молоткова Поделиться закрытой статьей Подпишитесь, чтобы делиться закрытыми статьями с друзьями. Выбрать период подписки Поделиться Скопировать ссылку Прочту позже Раньше компания строила преимущественно в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области / Максим Стулов / Ведомости Вы видите часть этого материала Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам Я уже подписчик Новости СМИ2 Новости СМИ2 Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь