В бывшем офисе Микаила Шишханова рядом с Кремлем откроется коворкинг

Сеть гибких офисов «Ключ» арендовала здание Мещанинова подворья общей площадью 10 688 кв. м в Ветошном переулке в шаговой доступности от Кремля. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. О сделке также знают два консультанта, работавших с этим объектом. Непосредственно сам коворкинг займет около 7000 кв. м (900 рабочих мест), говорит представитель «Ключа», но сеть также будет заниматься поиском арендаторов и на ритейл-зону на -1-м и 1-м этажах (включает также площадку для проведения мероприятий, фудзону, ресторан и проч.). Открытие офиса запланировано на I квартал 2023 г.