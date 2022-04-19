В бывшем офисе Микаила Шишханова рядом с Кремлем откроется коворкинг

В бывшем офисе Микаила Шишханова рядом с Кремлем откроется коворкингСеть «Ключ» арендовала здание Мещанинова подворья в центре Москвы
Сеть гибких офисов «Ключ» арендовала здание Мещанинова подворья общей площадью 10 688 кв. м в Ветошном переулке в шаговой доступности от Кремля. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. О сделке также знают два консультанта, работавших с этим объектом. Непосредственно сам коворкинг займет около 7000 кв. м (900 рабочих мест), говорит представитель «Ключа», но сеть также будет заниматься поиском арендаторов и на ритейл-зону на -1-м и 1-м этажах (включает также площадку для проведения мероприятий, фудзону, ресторан и проч.). Открытие офиса запланировано на I квартал 2023 г.
«Ключ» – одна из крупнейших сетей гибких офисов в России. Сейчас в его портфеле 68 892 кв. м (с учетом нового проекта). Крупнейшие площадки – в бизнес-центре «Форум сити» на пр-те Вернадского (20 000 кв. м) и Гостином Дворе на Ильинке (15 000 кв. м). Владельцы сети – член правления Московского кредитного банка Николай Каторжнов, а также ее топ-менеджеры – Георгий Голенев, Владимир Масляков и Давид Биниашвили.