Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

В бывшем офисе Микаила Шишханова рядом с Кремлем откроется коворкинг

Сеть «Ключ» арендовала здание Мещанинова подворья в центре Москвы
Антон Филатов
Мещаниново подворье, или торговое подворье купцов Мещаниновых, Гаврилова и Бубновых, построено в конце XVIII в. (достраивалось до 1880-х гг.), часть здания – памятник культурного и исторического наследия / Андрей Гордеев / Ведомости

Сеть гибких офисов «Ключ» арендовала здание Мещанинова подворья общей площадью 10 688 кв. м в Ветошном переулке в шаговой доступности от Кремля. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель. О сделке также знают два консультанта, работавших с этим объектом. Непосредственно сам коворкинг займет около 7000 кв. м (900 рабочих мест), говорит представитель «Ключа», но сеть также будет заниматься поиском арендаторов и на ритейл-зону на -1-м и 1-м этажах (включает также площадку для проведения мероприятий, фудзону, ресторан и проч.). Открытие офиса запланировано на I квартал 2023 г.

«Ключ» – одна из крупнейших сетей гибких офисов в России. Сейчас в его портфеле 68 892 кв. м (с учетом нового проекта). Крупнейшие площадки – в бизнес-центре «Форум сити» на пр-те Вернадского (20 000 кв. м) и Гостином Дворе на Ильинке (15 000 кв. м). Владельцы сети – член правления Московского кредитного банка Николай Каторжнов, а также ее топ-менеджеры – Георгий Голенев, Владимир Масляков и Давид Биниашвили.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных