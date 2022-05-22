«Гута» реанимировала проект застройки территории «Красного Октября»Управлять жилой частью будет 5-звездочный отель Savoy
«Гута» планирует открыть продажи квартир в элитном жилом комплексе на территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь», расположенном на Болотном острове. Это следует из информационных материалов консалтинговой компании Savills, которая будет отвечать за реализацию лотов в этом проекте. Об этом знает еще один консультант, работавший с группой. По его словам, первая очередь проекта будет включать в себя три здания на 29 квартир на 4200 кв. м. При этом всего в проекте будет около 300 квартир, уточнил менеджер по продажам Savills. Другие параметры он не привел, сообщив лишь, что презентация проекта пройдет в сентябре. Запрос в «Гуту» остался без ответа, представитель Savills от официальных комментариев отказался.
«Красный Октябрь» общей площадью 60 000 кв. м занимает примерно 5 га земли в самом центре Москвы. «Гута» пыталась застроить эту площадку еще в начале 2000-х гг. Тогда в рамках городской программы «Золотой остров» предполагалось строительство на Болотном острове около 1 млн кв. м недвижимости, включая жилье, офисы и гостиницы. Для этого в 2006 г. компания начала вывод мощностей кондитерской фабрики в район ст. м. «Красносельская». В 2012 г. город одобрил «Гуте» строительство 212 000 кв. м, однако спустя пять лет, как сообщала газета «Коммерсантъ», эти параметры были снижены до 139 000 кв. м, из которых 94 500 кв. м – жилье, остальное – апартаменты. По данным одного из консультантов, работавших с группой, площадь проекта сейчас опять сократилась – до 120 000 кв. м.