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РЖД выкупит бывшую штаб-квартиру ВЭБа в центре Москвы

Ее планируется обменять на здания структуры ФТС на Комсомольской площади
Дарья Молоткова Антон Филатов Ксения Потаева
ВЭБ.РФ начал искать покупателей на свою бывшую штаб-квартиру в прошлом году / Евгений Разумный / Ведомости

ВЭБ.РФ продаст здание своей бывшей штаб-квартиры (35 400 кв. м) на пр-те Академика Сахарова недалеко от ст. м. «Красные ворота» другой госкомпании – РЖД. Это следует из постановления правительства России, опубликованного в начале июня на портале правовой информации. В нем сказано, что сделка должна пройти «по рыночной цене», которая в документе не указана. Транспортная монополия приобретенное здание, судя по всему, использовать для собственных нужд не планирует. В постановлении говорится, что РЖД передаст его Центральному таможенному управлению (ЦТУ, входит в Федеральную таможенную службу, ФТС) в качестве компенсации «имущественных потерь». Речь идет о зданиях ФТС на Комсомольской площади на 31 350 кв. м, большую часть из которых (19 500 кв. м) планируется снести, а остальное передать на баланс РЖД. Представитель монополии вчера от комментариев отказался. Также поступил и представитель ВЭБ.РФ. В ЦТУ на запрос «Ведомостей» не ответили.

Один из консультантов, работавших с РЖД, утверждает, что компания минимум два года пытается найти офис для ЦТУ. На месте же его зданий на Комсомольской площади (у Ленинградского вокзала) планируется строительство транспортной инфраструктуры в рамках сооружения дополнительных путей на участке Москва – Алабушево. Газета «Гудок» ранее сообщала, что именно с этих объектов начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва. Первый этап, предусматривающий укладку дополнительных путей, должен завершиться в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных