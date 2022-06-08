РЖД выкупит бывшую штаб-квартиру ВЭБа в центре Москвы

ВЭБ.РФ продаст здание своей бывшей штаб-квартиры (35 400 кв. м) на пр-те Академика Сахарова недалеко от ст. м. «Красные ворота» другой госкомпании – РЖД. Это следует из постановления правительства России, опубликованного в начале июня на портале правовой информации. В нем сказано, что сделка должна пройти «по рыночной цене», которая в документе не указана. Транспортная монополия приобретенное здание, судя по всему, использовать для собственных нужд не планирует. В постановлении говорится, что РЖД передаст его Центральному таможенному управлению (ЦТУ, входит в Федеральную таможенную службу, ФТС) в качестве компенсации «имущественных потерь». Речь идет о зданиях ФТС на Комсомольской площади на 31 350 кв. м, большую часть из которых (19 500 кв. м) планируется снести, а остальное передать на баланс РЖД. Представитель монополии вчера от комментариев отказался. Также поступил и представитель ВЭБ.РФ. В ЦТУ на запрос «Ведомостей» не ответили.