Екатерининский дворец в Лефортове может быть переделан в офис«Дом.РФ» планирует выставить объект культурного наследия на торги
Дом.РФ в IV квартале 2022 г. может провести торги по продаже Екатерининского дворца – объекта культурного наследия федерального значения. Это следует из информации, размещенной на сайте госкомпании. В презентации объекта сказано, что общая площадь дворцового комплекса составляет 51 971 кв. м, в лот также войдет участок на 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде в Лефортове.
Заместитель генерального директора Дом.РФ Денис Филиппов планы по проведению аукциона подтвердил. По его словам, у компании большой опыт в развитии «неиспользуемого федерального имущества», в том числе в обновлении объектов культурного наследия с условием сохранения их исторического облика. Другие детали предстоящих торгов он не озвучил.
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