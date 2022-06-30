Екатерининский дворец в Лефортове может быть переделан в офис

Дом.РФ в IV квартале 2022 г. может провести торги по продаже Екатерининского дворца – объекта культурного наследия федерального значения. Это следует из информации, размещенной на сайте госкомпании. В презентации объекта сказано, что общая площадь дворцового комплекса составляет 51 971 кв. м, в лот также войдет участок на 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде в Лефортове.