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Екатерининский дворец в Лефортове может быть переделан в офис

«Дом.РФ» планирует выставить объект культурного наследия на торги
Дарья Молоткова Антон Филатов
Стартовая цена Екатерининского дворца пока не определена / «Дом.рф»

Дом.РФ в IV квартале 2022 г. может провести торги по продаже Екатерининского дворца – объекта культурного наследия федерального значения. Это следует из информации, размещенной на сайте госкомпании. В презентации объекта сказано, что общая площадь дворцового комплекса составляет 51 971 кв. м, в лот также войдет участок на 7 га в 1-м Краснокурсантском проезде в Лефортове.

Заместитель генерального директора Дом.РФ Денис Филиппов планы по проведению аукциона подтвердил. По его словам, у компании большой опыт в развитии «неиспользуемого федерального имущества», в том числе в обновлении объектов культурного наследия с условием сохранения их исторического облика. Другие детали предстоящих торгов он не озвучил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных