Число сделок по покупке элитных квартир в Москве за год снизилось более чем в 2 раза

Количество сделок по покупке элитного жилья в первом полугодии 2022 г. в столице сократилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. По ее данным, за шесть месяцев было продано 390 лотов общей площадью 49 000 кв. м, тогда как в первой половине 2021 г. девелоперы реализовали 99 000 кв. м премиальной недвижимости. Общая сумма сделок сократилась на 35% – с 78 млрд до 51 млрд руб. Это наиболее низкие показатели с момента начала пандемии коронавируса в 2020 г., отмечают в своем отчете аналитики Knight Frank Russia. Для сравнения: в первом полугодии 2019 г. в сегменте элитного жилья Москвы было заключено около 1000 сделок.