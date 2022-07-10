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Число сделок по покупке элитных квартир в Москве за год снизилось более чем в 2 раза

Цены на них выросли, а потенциальные покупатели весной предпочитали депозиты недвижимости
Дарья Молоткова
Общая сумма сделок сократилась на 35% – с 78 млрд до 51 млрд руб. / Евгений Разумный / Ведомости

Количество сделок по покупке элитного жилья в первом полугодии 2022 г. в столице сократилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. По ее данным, за шесть месяцев было продано 390 лотов общей площадью 49 000 кв. м, тогда как в первой половине 2021 г. девелоперы реализовали 99 000 кв. м премиальной недвижимости. Общая сумма сделок сократилась на 35% – с 78 млрд до 51 млрд руб. Это наиболее низкие показатели с момента начала пандемии коронавируса в 2020 г., отмечают в своем отчете аналитики Knight Frank Russia. Для сравнения: в первом полугодии 2019 г. в сегменте элитного жилья Москвы было заключено около 1000 сделок.

Снижение продаж дорогих квартир подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты, хотя цифры у них немного отличаются. Директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань говорит, что за первые шесть месяцев 2022 г. реализовано 437 лотов в премиальных новостройках в центре Москвы, их общая площадь – 56 000 кв. м. По его словам, это на 33 и 22% соответственно меньше аналогичного периода прошлого года. Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова указывает, что общая площадь продаж дорогого жилья за год снизилась более чем в 3 раза, а общий бюджет сделок – практически в 2 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных