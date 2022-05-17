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Продажи готовых квартир в Москве снизились на треть

В отличие от новостроек льготных ипотечных программ на этом рынке нет
Дарья Молоткова
Цены на вторичном рынке начали снижаться впервые за долгое время / Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле в Москве было зарегистрировано 11 395 сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке жилья, следует из сообщения столичного управления Росреестра. Это примерно на треть меньше, чем было как месяцем ранее (18 234), так и в аналогичный период прошлого года (17 345). Данные Росреестра подтверждают и опрошенные «Ведомостями» консультанты.

Такое сильное снижение управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка связывает в основном с высокими ставками по ипотеке. Она напоминает, что покупателям квартир в новостройках сейчас доступны различные льготные программы. В частности, по некоторым из них ставки могут достигать 0,01% на весь срок кредита. Тогда как на вторичном рынке, по словам Коркки, таких предложений нет, а процентные ставки начинаются от 13,8–14%. С ней согласна и директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Она также указывает, что снижение спроса может быть связано в том числе с тем, что часть потенциальных покупателей переложили деньги в другие инвестиционные инструменты – в частности, они могли положить их на краткосрочные депозиты, проценты по которым выросли вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. Впрочем, она уточняет, что сроки по ним заканчиваются в июне, после чего некоторые инвесторы могут вложить эти средства в недвижимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных