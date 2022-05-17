Продажи готовых квартир в Москве снизились на треть

Такое сильное снижение управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка связывает в основном с высокими ставками по ипотеке. Она напоминает, что покупателям квартир в новостройках сейчас доступны различные льготные программы. В частности, по некоторым из них ставки могут достигать 0,01% на весь срок кредита. Тогда как на вторичном рынке, по словам Коркки, таких предложений нет, а процентные ставки начинаются от 13,8–14%. С ней согласна и директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. Она также указывает, что снижение спроса может быть связано в том числе с тем, что часть потенциальных покупателей переложили деньги в другие инвестиционные инструменты – в частности, они могли положить их на краткосрочные депозиты, проценты по которым выросли вслед за повышением ключевой ставки ЦБ. Впрочем, она уточняет, что сроки по ним заканчиваются в июне, после чего некоторые инвесторы могут вложить эти средства в недвижимость.