Продажи квартир в московских новостройках в апреле упали в 2 раза

Продажи квартир в московских новостройках в апреле упали в 2 разаПокупатели ждут более выгодных условий по ипотеке
В Москве и Московской области в апреле было заключено 9500 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, говорится в исследовании компании «ЦИАН.Аналитика». Там сказано, что это практически на 50% меньше, чем было в марте, и на 43%, чем годом ранее.
Тогда в столичных новостройках было продано 18 300 и 16 400 квартир соответственно. «ЦИАН.Аналитика» также указывает, что это наиболее низкий показатель начиная с лета 2020 г., тогда в июне и июле было заключено 9000–9200 ДДУ. В старых границах Москвы в апреле, по данным Nikoliers, было реализовано 4200 квартир на первичном рынке, а это на 42% меньше, чем месяцем ранее. Куда сильнее упал спрос в Московской области: там было продано лишь 3800 квартир (-53,7% в сравнении с мартом и -46,4% – с апрелем 2021 г.), сказано в исследовании «ЦИАН.Аналитики».