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Продажи квартир в московских новостройках в апреле упали в 2 раза

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Дарья Молоткова
Продажи квартир в московских новостройках в апреле упали в 2 раза / Андрей Гордеев / Ведомости

В Москве и Московской области в апреле было заключено 9500 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, говорится в исследовании компании «ЦИАН.Аналитика». Там сказано, что это практически на 50% меньше, чем было в марте, и на 43%, чем годом ранее.

Тогда в столичных новостройках было продано 18 300 и 16 400 квартир соответственно. «ЦИАН.Аналитика» также указывает, что это наиболее низкий показатель начиная с лета 2020 г., тогда в июне и июле было заключено 9000–9200 ДДУ. В старых границах Москвы в апреле, по данным Nikoliers, было реализовано 4200 квартир на первичном рынке, а это на 42% меньше, чем месяцем ранее. Куда сильнее упал спрос в Московской области: там было продано лишь 3800 квартир (-53,7% в сравнении с мартом и -46,4% – с апрелем 2021 г.), сказано в исследовании «ЦИАН.Аналитики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных