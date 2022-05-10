Продажи квартир в московских новостройках в апреле упали в 2 раза

Тогда в столичных новостройках было продано 18 300 и 16 400 квартир соответственно. «ЦИАН.Аналитика» также указывает, что это наиболее низкий показатель начиная с лета 2020 г., тогда в июне и июле было заключено 9000–9200 ДДУ. В старых границах Москвы в апреле, по данным Nikoliers, было реализовано 4200 квартир на первичном рынке, а это на 42% меньше, чем месяцем ранее. Куда сильнее упал спрос в Московской области: там было продано лишь 3800 квартир (-53,7% в сравнении с мартом и -46,4% – с апрелем 2021 г.), сказано в исследовании «ЦИАН.Аналитики».