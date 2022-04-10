Как снижение ключевой ставки повлияет на рынок жилья в Москве

Снижение ключевой ставки с 20 до 17% больше скажется на московском вторичном рынке, чем на новостройках, следует из опроса экспертов, проведенного «Ведомостями». Спрос на первичку сейчас больше зависит от льготной ипотеки, отмечает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк дома» Вадим Мамонов. С 1 апреля по этой программе можно приобрести квартиру стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Московской области под 12% годовых. Основная часть кредитов на приобретение новостроек будет выдаваться именно на таких условиях до более существенного снижения ключевой ставки, резюмирует Мамонов. С ним согласен и инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев, который отмечает, что при наличии льготной ипотеки, а также собственных программ от девелоперов покупать жилье в новостройках по более высоким ставкам просто невыгодно, а значит, решение ЦБ не приведет к каким-либо существенным изменениям на первичном рынке.