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Как снижение ключевой ставки повлияет на рынок жилья в Москве

Спрос на вторичном рынке восстановится, ожидают эксперты
Дарья Молоткова
Снижение ключевой ставки до 17% никак не отразится на московских новостройках.  / Андрей Гордеев / Ведомости

Снижение ключевой ставки с 20 до 17% больше скажется на московском вторичном рынке, чем на новостройках, следует из опроса экспертов, проведенного «Ведомостями». Спрос на первичку сейчас больше зависит от льготной ипотеки, отмечает директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк дома» Вадим Мамонов. С 1 апреля по этой программе можно приобрести квартиру стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Московской области под 12% годовых. Основная часть кредитов на приобретение новостроек будет выдаваться именно на таких условиях до более существенного снижения ключевой ставки, резюмирует Мамонов. С ним согласен и инвестиционный директор «Тринфико» Артем Цогоев, который отмечает, что при наличии льготной ипотеки, а также собственных программ от девелоперов покупать жилье в новостройках по более высоким ставкам просто невыгодно, а значит, решение ЦБ не приведет к каким-либо существенным изменениям на первичном рынке.

Сами же девелоперы считают немного иначе. Заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов говорит, что многие кредиты на приобретение квартир в новостройках субсидируются застройщиками совместно с банками. А это значит, что снижение ключевой ставки позволит девелоперам разрабатывать программы с еще более выгодными условиями, а это приведет к росту спроса на жилье. С ним согласен и директор по продажам группы «Самолет» Кирилл Храпов. По его словам, именно такие продукты способствовали поддержанию продаж в прошлом году после фактической отмены льготной ипотеки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных