Девелопер «Аквилон» поучаствует в развитии транспортно-пересадочного узла в Москве

Девелопер «Аквилон» поучаствует в развитии транспортно-пересадочного узла в МосквеКомпания стала партнером Capital Group по проекту многофункционального жилого комплекса на севере столицы
Девелоперские компании Capital Group и «Аквилон», судя по всему, будут вместе строить крупный многофункциональный жилой комплекс в рамках транспортно-пересадочного узла «Зорге» рядом с одноименной станцией Московского центрального кольца на севере столицы.
По данным «СПАРК-Интерфакса», фирма «Брик» в самом конце июля стала владельцем 25% долей в ООО «СЗ Новопесчаная», которому и принадлежат права на этот проект. Владелец «Брик» – Дмитрий Рогатых, генеральный директор «Аквилона» в Москве и Московской области, он также является сыном сооснователя холдинга Александра Рогатых. Оставшиеся доли в СЗ «Новопесчаная» – у структуры Capital Group и сына основателя компании Павла Тё Германа. Представитель девелопера от комментариев отказался. Запрос в «Аквилон» остался без ответа. О том, что эта компания вела переговоры о вхождении в проект в рамках ТПУ «Зорге», знают два консультанта, работавших с ней.
Связанная с Capital Group компания «Инвестпрофи» выкупила на торгах ТПУ «Зорге», которому принадлежат права на 5,8 га на ул. Куусинена, еще в начале прошлого года у «Московской кольцевой железной дороги». Актив достался ей по стартовой цене 383 млн руб. В ноябре мэрия Москвы одобрила там строительство делового и гостиничного комплекса примерно на 210 000 кв. м и многофункционального жилого комплекса на 136 200 кв. м. Будет ли «Аквилон» участвовать в обоих проектах, пока не известно.
Два консультанта, работавших с ним, напоминают, что компания, скорее всего, заинтересована в развитии лишь жилой части. Впрочем, один из них не исключает, что «Аквилон» может со временем выкупить весь проект ТПУ. Такое развитие событий возможно, если у девелопера будет достаточно средств и производственных мощностей для реализации такого крупного проекта, рассуждает управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. Инвестиции в застройку данного участка, по ее оценке, могут составить около 38–39 млрд руб. Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова говорит о 40 млрд руб. При этом выручка от реализации только жилой части будет 50–60 млрд руб., примерно столько же можно будет заработать и на продаже коммерческой составляющей. Сейчас средняя стоимость квартир в новостройках в этом районе составляет около 481 000 руб. за 1 кв. м, говорит Коркка.