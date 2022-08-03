Девелопер «Аквилон» поучаствует в развитии транспортно-пересадочного узла в Москве

Два консультанта, работавших с ним, напоминают, что компания, скорее всего, заинтересована в развитии лишь жилой части. Впрочем, один из них не исключает, что «Аквилон» может со временем выкупить весь проект ТПУ. Такое развитие событий возможно, если у девелопера будет достаточно средств и производственных мощностей для реализации такого крупного проекта, рассуждает управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. Инвестиции в застройку данного участка, по ее оценке, могут составить около 38–39 млрд руб. Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова говорит о 40 млрд руб. При этом выручка от реализации только жилой части будет 50–60 млрд руб., примерно столько же можно будет заработать и на продаже коммерческой составляющей. Сейчас средняя стоимость квартир в новостройках в этом районе составляет около 481 000 руб. за 1 кв. м, говорит Коркка.