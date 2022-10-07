Ozon арендует сразу три логопарка на 240 000 кв. м в Подмосковье

Ozon арендует сразу три логопарка на 240 000 кв. м в ПодмосковьеЭто позволит интернет-ритейлеру заменить сгоревший летом этого года склад на Истре
Онлайн-ритейлер Ozon ведет переговоры с девелопером «АТ-недвижимость» об аренде у него 80 000 кв. м в складском комплексе «Софьино» на Новорязанском шоссе на востоке Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками сделки. Они уточняют, что речь идет об уже готовых помещениях, а не о строительстве нового объекта по схеме build-to-suit (т. е. под конкретного клиента). Представитель Ozon информацию о таких планах подтвердил. По его словам, в ближайшее время компания планирует снять в «Софьино» четыре блока, само соглашение заключается напрямую с собственником объекта. Представитель «АТ-недвижимости» на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель CORE.XP, которую участники рынка называют консультантом этой сделки, от комментариев отказалась.
Аренда помещений в «Софьино» не первая и не последняя сделка у Ozon после крупного пожара, который произошел в августе этого года в логистическом комплексе компании в Истринском районе Московской области. Тогда, как сообщал представитель подмосковного главка МЧС, сгорело более 55 000 кв. м площадей. После этого интернет-ритейлер снял у Новой технологической компании 80 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк Жуковский» на юго-востоке Подмосковья, сообщала газета «Коммерсантъ». Кроме того, сейчас компания договаривается с VS Real Estate об аренде у нее аналогичного объема площадей в логопарке «Ориентир-Юг» в деревне Гривно в Подмосковье. Представитель Ozon эту информацию подтвердил, пояснив, что этот объект планируется арендовать на 10 лет. Андрей Постников, генеральный директор ГК «Ориентир», которая строит этот логопарк, не исключил, что интернет-ритейлер снимет примерно 2/3 площадей в нем. Его общая площадь – 130 000 кв. м. В VS Real Estate на запрос не ответили.