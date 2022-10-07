Ozon арендует сразу три логопарка на 240 000 кв. м в Подмосковье

Аренда помещений в «Софьино» не первая и не последняя сделка у Ozon после крупного пожара, который произошел в августе этого года в логистическом комплексе компании в Истринском районе Московской области. Тогда, как сообщал представитель подмосковного главка МЧС, сгорело более 55 000 кв. м площадей. После этого интернет-ритейлер снял у Новой технологической компании 80 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк Жуковский» на юго-востоке Подмосковья, сообщала газета «Коммерсантъ». Кроме того, сейчас компания договаривается с VS Real Estate об аренде у нее аналогичного объема площадей в логопарке «Ориентир-Юг» в деревне Гривно в Подмосковье. Представитель Ozon эту информацию подтвердил, пояснив, что этот объект планируется арендовать на 10 лет. Андрей Постников, генеральный директор ГК «Ориентир», которая строит этот логопарк, не исключил, что интернет-ритейлер снимет примерно 2/3 площадей в нем. Его общая площадь – 130 000 кв. м. В VS Real Estate на запрос не ответили.