MR Group нашла нового партнера в проекты в центре и на востоке Москвы

MR Group нашла нового партнера в проекты в центре и на востоке МосквыИм стал гендиректор компании «Югбункерсервис» Александр Путилин
Генеральный директор и владелец ростовской компании «Югбункерсервис» Александр Путилин в начале ноября стал владельцем 22,5% в связанном с девелопером MR Group ООО «У-холдинг», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». За этой структурой, по словам двух консультантов, закреплены участки на территории завода «Фрезер» в Нижегородском районе на востоке столицы, которые компания приобрела еще в прошлом году.
На их месте она планирует построить около 300 000 кв. м недвижимости, включая жилье, объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры, говорилось ранее на сайте Москомстройинвеста. Кроме того, Путилин может стать соинвестором проектов на Никольской улице, где девелопер уже консолидировал около 37 000 кв. м, говорят консультанты. В частности, летом он приобрел 18% в ООО «П-холдинг», которое владеет долями в фирмах «Б-холдинг» и «Большой Черкасский». На их балансе и находятся данные объекты. Представитель MR Group от комментариев отказался. В «Югбункерсервисе» на запрос не ответили, связаться с Путилиным «Ведомостям» не удалось.
Инвестировал ли Путилин ранее в девелоперские проекты – опрошенные «Ведомостями» консультанты ответить затруднились. Сам он, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», является основным владельцем группы компаний «Югбункерсервис», в которую входят, в частности, «ЮБС-Ейск», «ЮБС-Кавказ», «Югбункерсервис-Ростов» и проч. Она специализируется на доставке, хранении, перевалке судового топлива и его бункеровке, говорится на ее сайте. Там же сказано, что у компании есть собственные терминалы, а также флот из 17 судов грузоподъемностью от 200 до 5700 т. Помимо «Югбункерсервиса» у Путилина ранее были доли в фирмах «Атвармор» и «Твист», совладельцем которых был действующий генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.