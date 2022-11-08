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MR Group нашла нового партнера в проекты в центре и на востоке Москвы

Им стал гендиректор компании «Югбункерсервис» Александр Путилин
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Генеральный директор и владелец ростовской компании «Югбункерсервис» Александр Путилин в начале ноября стал владельцем 22,5% в связанном с девелопером MR Group ООО «У-холдинг», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». За этой структурой, по словам двух консультантов, закреплены участки на территории завода «Фрезер» в Нижегородском районе на востоке столицы, которые компания приобрела еще в прошлом году.

На их месте она планирует построить около 300 000 кв. м недвижимости, включая жилье, объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры, говорилось ранее на сайте Москомстройинвеста. Кроме того, Путилин может стать соинвестором проектов на Никольской улице, где девелопер уже консолидировал около 37 000 кв. м, говорят консультанты. В частности, летом он приобрел 18% в ООО «П-холдинг», которое владеет долями в фирмах «Б-холдинг» и «Большой Черкасский». На их балансе и находятся данные объекты. Представитель MR Group от комментариев отказался. В «Югбункерсервисе» на запрос не ответили, связаться с Путилиным «Ведомостям» не удалось.

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Инвестировал ли Путилин ранее в девелоперские проекты – опрошенные «Ведомостями» консультанты ответить затруднились. Сам он, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», является основным владельцем группы компаний «Югбункерсервис», в которую входят, в частности, «ЮБС-Ейск», «ЮБС-Кавказ», «Югбункерсервис-Ростов» и проч. Она специализируется на доставке, хранении, перевалке судового топлива и его бункеровке, говорится на ее сайте. Там же сказано, что у компании есть собственные терминалы, а также флот из 17 судов грузоподъемностью от 200 до 5700 т. Помимо «Югбункерсервиса» у Путилина ранее были доли в фирмах «Атвармор» и «Твист», совладельцем которых был действующий генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных