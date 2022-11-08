MR Group нашла нового партнера в проекты в центре и на востоке Москвы

Генеральный директор и владелец ростовской компании «Югбункерсервис» Александр Путилин в начале ноября стал владельцем 22,5% в связанном с девелопером MR Group ООО «У-холдинг», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». За этой структурой, по словам двух консультантов, закреплены участки на территории завода «Фрезер» в Нижегородском районе на востоке столицы, которые компания приобрела еще в прошлом году.



На их месте она планирует построить около 300 000 кв. м недвижимости, включая жилье, объекты коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры, говорилось ранее на сайте Москомстройинвеста. Кроме того, Путилин может стать соинвестором проектов на Никольской улице, где девелопер уже консолидировал около 37 000 кв. м, говорят консультанты. В частности, летом он приобрел 18% в ООО «П-холдинг», которое владеет долями в фирмах «Б-холдинг» и «Большой Черкасский». На их балансе и находятся данные объекты. Представитель MR Group от комментариев отказался. В «Югбункерсервисе» на запрос не ответили, связаться с Путилиным «Ведомостям» не удалось.