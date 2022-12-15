Группа «Гранель» может построить еще один крупный жилой комплекс в старой Москве

Летом этого года Москомархитектура выпустила распоряжение о подготовке проекта планировки территории, которая включает в себя и 5,5 га на 5-й Магистральной улице. В качестве инвестора там указано ООО «Анмар», его единственным владельцем, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является Олег Гридневский. Один из консультантов утверждает, что это сын заместителя директора департамента по сетям и инженерным коммуникациям ГК «Гранель» Владислава Гридневского. Подтвердить эту информацию в самой компании не удалось: представитель девелопера на запрос не ответил. Так же поступили и в «Норт карго». Представитель Nikoliers, которую участники рынка называют консультантом сделки, от комментариев отказался.