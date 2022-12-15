Группа «Гранель» может построить еще один крупный жилой комплекс в старой Москве

Группа «Гранель» может построить еще один крупный жилой комплекс в старой МосквеДевелопер договаривается о покупке части промзоны на северо-западе столицы
ГК «Гранель» ведет переговоры с фирмой АО «Норт карго» о покупке у нее земельного участка общей площадью 5,5 га на 5-й Магистральной улице на северо-западе Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой, и подтвердил источник, близкий к одной из компаний. По их словам, сделка находится в продвинутой стадии, хотя пока не закрыта.
При этом, судя по «СПАРК-Интерфаксу», девелопер уже начал переводить юридические лица в здания на 5-й Магистральной улице. К примеру, там с 9 декабря зарегистрирована принадлежащая ГК «Гранель» фирма СЗ «Болтино».
Летом этого года Москомархитектура выпустила распоряжение о подготовке проекта планировки территории, которая включает в себя и 5,5 га на 5-й Магистральной улице. В качестве инвестора там указано ООО «Анмар», его единственным владельцем, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является Олег Гридневский. Один из консультантов утверждает, что это сын заместителя директора департамента по сетям и инженерным коммуникациям ГК «Гранель» Владислава Гридневского. Подтвердить эту информацию в самой компании не удалось: представитель девелопера на запрос не ответил. Так же поступили и в «Норт карго». Представитель Nikoliers, которую участники рынка называют консультантом сделки, от комментариев отказался.
ГК «Гранель» изначально специализировалась на строительстве жилья в Подмосковье. Но в последние годы компания активно скупает площадки и в Москве. Сейчас в ее портфеле 6,5 млн кв. м. Среди проектов – «Императорские Мытищи», «Инновация» в Одинцове, «Тринити» на Дмитровском шоссе, My Priority на Волгоградском проспекте и на Малой Почтовой. Владелец группы – ее президент Ильшат Нигматуллин.