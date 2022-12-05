«Гранель» может построить крупный жилой комплекс на юго-востоке Москвы

«Гранель» может построить крупный жилой комплекс на юго-востоке МосквыПод этот проект компания рассчитывает выкупить территорию инструментального завода «Фрезер»
ГК «Гранель» договаривается с MR Group о покупке у нее участка площадью 7 га на 1-й Фрезерной улице на юго-востоке Москвы – это бывшая территория завода режущих инструментов «Фрезер». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, договор купли-продажи пока не подписан, но переговоры находятся в продвинутой стадии. «Гранель» уже создала юридическое лицо под эту площадку, говорят консультанты. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: 29 ноября связанные с группой фирмы – «Инвестгрупп» и «Дубровка, 5» – учредили ООО «Специализированный застройщик «Фрезерный».
Представитель MR Group на запрос «Ведомостей» не ответил, представитель «Гранели» от комментариев отказался. Так же поступили и в Nikoliers, которую участники рынка называют консультантом этой сделки. MR Group консолидировала участки бывшего завода «Фрезер» в прошлом году. В сентябре 2022 г. девелопер получил разрешение от мэрии Москвы на строительство там 300 000 кв. м недвижимости, из которых 237 000 кв. м – жилье, остальное – офисы и объекты инфраструктуры. По крайней мере так сообщал Москомстройинвест. Партнером MR Group по этому проекту должен был стать генеральный директор и владелец ростовской компании «Югбункерсервис» Александр Путилин. Летом он приобрел 22,5% компании, которая владеет правами на территорию «Фрезера». Источник, близкий к переговорам между ГК «Гранель» и MR Group, утверждает, что он также планирует продать свою долю. Связаться с Путилиным не удалось.