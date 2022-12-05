«Гранель» может построить крупный жилой комплекс на юго-востоке Москвы

Представитель MR Group на запрос «Ведомостей» не ответил, представитель «Гранели» от комментариев отказался. Так же поступили и в Nikoliers, которую участники рынка называют консультантом этой сделки. MR Group консолидировала участки бывшего завода «Фрезер» в прошлом году. В сентябре 2022 г. девелопер получил разрешение от мэрии Москвы на строительство там 300 000 кв. м недвижимости, из которых 237 000 кв. м – жилье, остальное – офисы и объекты инфраструктуры. По крайней мере так сообщал Москомстройинвест. Партнером MR Group по этому проекту должен был стать генеральный директор и владелец ростовской компании «Югбункерсервис» Александр Путилин. Летом он приобрел 22,5% компании, которая владеет правами на территорию «Фрезера». Источник, близкий к переговорам между ГК «Гранель» и MR Group, утверждает, что он также планирует продать свою долю. Связаться с Путилиным не удалось.