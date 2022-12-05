Газета
Недвижимость / Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Гранель» может построить крупный жилой комплекс на юго-востоке Москвы

Под этот проект компания рассчитывает выкупить территорию инструментального завода «Фрезер»
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Гранель» может построить крупный жилой комплекс на территории завода «Фрезер» / Максим Стулов / Ведомости

ГК «Гранель» договаривается с MR Group о покупке у нее участка площадью 7 га на 1-й Фрезерной улице на юго-востоке Москвы – это бывшая территория завода режущих инструментов «Фрезер». Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки, и подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По их словам, договор купли-продажи пока не подписан, но переговоры находятся в продвинутой стадии. «Гранель» уже создала юридическое лицо под эту площадку, говорят консультанты. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: 29 ноября связанные с группой фирмы – «Инвестгрупп» и «Дубровка, 5» – учредили ООО «Специализированный застройщик «Фрезерный».

Представитель MR Group на запрос «Ведомостей» не ответил, представитель «Гранели» от комментариев отказался. Так же поступили и в Nikoliers, которую участники рынка называют консультантом этой сделки. MR Group консолидировала участки бывшего завода «Фрезер» в прошлом году. В сентябре 2022 г. девелопер получил разрешение от мэрии Москвы на строительство там 300 000 кв. м недвижимости, из которых 237 000 кв. м – жилье, остальное – офисы и объекты инфраструктуры. По крайней мере так сообщал Москомстройинвест. Партнером MR Group по этому проекту должен был стать генеральный директор и владелец ростовской компании «Югбункерсервис» Александр Путилин. Летом он приобрел 22,5% компании, которая владеет правами на территорию «Фрезера». Источник, близкий к переговорам между ГК «Гранель» и MR Group, утверждает, что он также планирует продать свою долю. Связаться с Путилиным не удалось.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных