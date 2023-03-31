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На территории делового квартала «Красная Роза» в центре Москвы появится жилой комплекс

Его построит KR Properties Александра Клячина
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэрия Москвы согласовала строительство между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого в центре города жилого комплекса общей площадью 13 404 кв. м, следует из документов, опубликованных на официальном сайте столичного правительства. Судя по адресу, этот проект появится на территории делового квартала «Красная Роза», который принадлежит KR Properties миллиардера Александра Клячина. Среди арендаторов этого комплекса, как сказано на сайте компании, «Яндекс», банк «Открытие», концерн «Калашников», Новолипецкий металлургический комбинат и проч. Генеральный директор KR Properties Сергей Матюхин подтвердил, что компания «ведет работу над проектом жилого клубного дома» на улице Тимура Фрунзе. По его словам, это будет восьмиэтажное здание высотой 32 м, которое планируется «органично интегрировать в сложившийся облик делового квартала». Кроме жилой части там появятся еще и объекты инфраструктуры, в частности 3300 кв. м в этом проекте выделены под спортивный кластер и стрит-ритейл.

Инвестиции в строительство жилого комплекса на «Красной Розе» партнер Nikoliers Владимир Сергунин оценивает в 2,5–3 млрд руб. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова считает, что смета может быть больше – 4–5 млрд руб. Выручка от продажи квартир в таком проекте, по мнению Сергунина, составит 9–11 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных