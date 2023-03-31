На территории делового квартала «Красная Роза» в центре Москвы появится жилой комплекс

Мэрия Москвы согласовала строительство между улицами Тимура Фрунзе и Льва Толстого в центре города жилого комплекса общей площадью 13 404 кв. м, следует из документов, опубликованных на официальном сайте столичного правительства. Судя по адресу, этот проект появится на территории делового квартала «Красная Роза», который принадлежит KR Properties миллиардера Александра Клячина. Среди арендаторов этого комплекса, как сказано на сайте компании, «Яндекс», банк «Открытие», концерн «Калашников», Новолипецкий металлургический комбинат и проч. Генеральный директор KR Properties Сергей Матюхин подтвердил, что компания «ведет работу над проектом жилого клубного дома» на улице Тимура Фрунзе. По его словам, это будет восьмиэтажное здание высотой 32 м, которое планируется «органично интегрировать в сложившийся облик делового квартала». Кроме жилой части там появятся еще и объекты инфраструктуры, в частности 3300 кв. м в этом проекте выделены под спортивный кластер и стрит-ритейл.