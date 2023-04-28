Ульяновская «Новая жизнь» купила недостроенное здание мединститутов РАМН в Москве

На месте бывшего недостроя на Каширском шоссе девелопер сможет возвести жилой комплекс на 130 000-150 000 кв. м, подсчитал Рывкин из Nikoliers. Инвестиции в его строительство он оценивает в 12-15 млрд руб., выручку от продажи лотов — в 27-30 млрд руб. По его словам, жилье здесь будет востребовано из-за близости к ст. м. «Каширская» и заповеднику «Коломенское». Есть и сложности, связанные с прохождением здесь Каширского шоссе, отмечает он. Впрочем, сейчас довольно сложно найти площадки такой площади в столице без дополнительных обременений, резюмирует эксперт.