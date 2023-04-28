Ульяновская «Новая жизнь» купила недостроенное здание мединститутов РАМН в Москве

Ульяновская «Новая жизнь» купила недостроенное здание мединститутов РАМН в МосквеНа этой площадке можно возвести жилой комплекс на 130 000-150 000 кв. м
Структура ульяновского девелопера «Новая жизнь» стала победителем аукциона по продаже недостроенного лабораторного корпуса институтов психиатрии и ревматологии Российской академии медицинских наук (РАМН, сейчас входит в РАН), следует из протокола торгов. За участок на Каширском шоссе на юге Москвы на 4,33 га и расположенное на нем строение площадью 5281 кв. м при начальной цене в 505 млн руб. она предложила 1,53 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает эту цену рыночной.
Помимо «Новой жизни» в торгах принимали участие еще 9 компаний, правда, ценовые предложения сделали лишь 6 из них. Среди них, к примеру, связанная с ГК «Основа» фирма «Специализированный застройщик «Адамант» (предлагала 1,49 млрд руб.), структура группы «Самолет» «Торги-резерв 1» (833 млн руб.), региональный застройщик «ФСК Архстройинвестиции» (1,05 млрд руб.).
Новые лаборатории для институтов психиатрии и ревматологии планировалось возвести еще в 1980-е гг. Но проект был заморожен из-за того, что РАМН лишилась финансирования. Само здание было достроено лишь на 40%. Впоследствии этот актив был передан госкомпании Дом.РФ для последующей продажи.
«Новая жизнь» с 2007 г. занимается жильем и коммерческой недвижимостью. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас в активной стройке у нее находится 55 457 кв. м. В портфеле девелопера, в частности, есть крупный микрорайон «Новая жизнь» в Ульяновске. Есть у нее уже и проекты в Москве – комплекс премиум-класса «Шаболовский Residence Hall» на ул. Хавской недалеко от ст. м. «Шаболовская» и «Измайловский парк» на востоке столицы. Владелец компании – Дамир Абдрахманов. «Ведомости» направили запрос в компанию.
На месте бывшего недостроя на Каширском шоссе девелопер сможет возвести жилой комплекс на 130 000-150 000 кв. м, подсчитал Рывкин из Nikoliers. Инвестиции в его строительство он оценивает в 12-15 млрд руб., выручку от продажи лотов — в 27-30 млрд руб. По его словам, жилье здесь будет востребовано из-за близости к ст. м. «Каширская» и заповеднику «Коломенское». Есть и сложности, связанные с прохождением здесь Каширского шоссе, отмечает он. Впрочем, сейчас довольно сложно найти площадки такой площади в столице без дополнительных обременений, резюмирует эксперт.
Участок на юге Москвы — не единственное приобретение «Новой жизни» на торгах за последнее время. Недавно она выкупила два земельных участка на 84,8 га Московского конного завода № 1 в Одинцовском районе Подмосковья, которые когда-то принадлежали Объединенной промышленной корпорации бывшего сенатора и основателя Межпромбанка Сергея Пугачева. Там она сможет построить проект примерно на 420 000 кв. м, говорили ранее опрошенные «Ведомостями» консультанты.