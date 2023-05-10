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Рядом с развлекательным парком «Остров мечты» может появиться новый жилой небоскреб

Мэрия Москвы разрешила застроить территорию производственной базы «Мосводостока» в Нагатинской пойме
Дарья Молоткова Антон Филатов
У нового проекта рядом есть уже готовые объекты инфраструктуры – парк развлечений «Остров мечты» (на фото), пляжный комплекс, яхт-клуб и прочее / Евгений Разумный / Ведомости

Мэрия Москвы согласовала проект застройки территории общей площадью 1,7 га в 4062-м Проектируемом проезде в Нагатинской пойме. Как следует из документа, опубликованного в начале мая на официальном портале столичного правительства, там можно будет возвести 200 000 кв. м недвижимости, из которых 140 000 кв. м – жилье.

Там также сказано, что максимальная высота проекта составит 250 м. Это выше некоторых объектов в деловом центре «Москва-сити», к примеру башен «Империя» (239 м, 60 этажей), «Эволюция» (246 м, 55 этажей), «Запад» комплекса «Федерация» (242 м, 62 этажа) и проч. Представитель Москомстройинвеста параметры проекта подтвердил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных