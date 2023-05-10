Рядом с развлекательным парком «Остров мечты» может появиться новый жилой небоскреб

Рядом с развлекательным парком «Остров мечты» может появиться новый жилой небоскребМэрия Москвы разрешила застроить территорию производственной базы «Мосводостока» в Нагатинской пойме
Мэрия Москвы согласовала проект застройки территории общей площадью 1,7 га в 4062-м Проектируемом проезде в Нагатинской пойме. Как следует из документа, опубликованного в начале мая на официальном портале столичного правительства, там можно будет возвести 200 000 кв. м недвижимости, из которых 140 000 кв. м – жилье.
Там также сказано, что максимальная высота проекта составит 250 м. Это выше некоторых объектов в деловом центре «Москва-сити», к примеру башен «Империя» (239 м, 60 этажей), «Эволюция» (246 м, 55 этажей), «Запад» комплекса «Федерация» (242 м, 62 этажа) и проч. Представитель Москомстройинвеста параметры проекта подтвердил.
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