Рядом с развлекательным парком «Остров мечты» может появиться новый жилой небоскреб

Мэрия Москвы согласовала проект застройки территории общей площадью 1,7 га в 4062-м Проектируемом проезде в Нагатинской пойме. Как следует из документа, опубликованного в начале мая на официальном портале столичного правительства, там можно будет возвести 200 000 кв. м недвижимости, из которых 140 000 кв. м – жилье.