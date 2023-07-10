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Бывший топ-менеджер X5 Group Анна Коржова занялась парковками в Москве

Такие объекты не требуют больших вложений и в теории могут быстро окупиться
Антон Филатов Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Стандарт проект» стала победителем торгов по продаже парковочного комплекса общей площадью 6300 кв. м и прав на земельный участок на 0,1 га на Рождественской улице недалеко от ст. м «Некрасовка» на востоке Москвы. Как следует из протокола аукциона, изначально этот объект продавался за 91 млн руб., но участники процедуры могли сделать свое предложение – не ниже 45,5 млн руб. Именно по такой цене здание и площадка и достались «Стандарт проекту».

Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», была создана только в январе 2023 г. на паритетных условиях Игорем Козляковским и Анной Коржовой. Последняя – бывший топ-менеджер ритейлера X5 Group. В 2011–2012 гг. она была гендиректором компаний «Карусель финанс» и «Перекресток финанс» (обе входили в X5 Group), позже ее назначили директором по казначейству и корпоративному финансированию ритейлера. Коржова также возглавляла ряд структур группы, например «Икс 5 холдинг». В апреле 2023 г. она приобрела 1% долей в DIY-платформе Mastergrad Леонида Довладбегяна, который ранее руководил электронной коммерцией «Перекрестка» (к примеру, проектом «Перекресток впрок»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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