Бывший топ-менеджер X5 Group Анна Коржова занялась парковками в Москве

Бывший топ-менеджер X5 Group Анна Коржова занялась парковками в МосквеТакие объекты не требуют больших вложений и в теории могут быстро окупиться
Компания «Стандарт проект» стала победителем торгов по продаже парковочного комплекса общей площадью 6300 кв. м и прав на земельный участок на 0,1 га на Рождественской улице недалеко от ст. м «Некрасовка» на востоке Москвы. Как следует из протокола аукциона, изначально этот объект продавался за 91 млн руб., но участники процедуры могли сделать свое предложение – не ниже 45,5 млн руб. Именно по такой цене здание и площадка и достались «Стандарт проекту».
Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», была создана только в январе 2023 г. на паритетных условиях Игорем Козляковским и Анной Коржовой. Последняя – бывший топ-менеджер ритейлера X5 Group. В 2011–2012 гг. она была гендиректором компаний «Карусель финанс» и «Перекресток финанс» (обе входили в X5 Group), позже ее назначили директором по казначейству и корпоративному финансированию ритейлера. Коржова также возглавляла ряд структур группы, например «Икс 5 холдинг». В апреле 2023 г. она приобрела 1% долей в DIY-платформе Mastergrad Леонида Довладбегяна, который ранее руководил электронной коммерцией «Перекрестка» (к примеру, проектом «Перекресток впрок»).