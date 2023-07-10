Бывший топ-менеджер X5 Group Анна Коржова занялась парковками в Москве

Сама компания, по данным «СПАРК-Интерфакса», была создана только в январе 2023 г. на паритетных условиях Игорем Козляковским и Анной Коржовой. Последняя – бывший топ-менеджер ритейлера X5 Group. В 2011–2012 гг. она была гендиректором компаний «Карусель финанс» и «Перекресток финанс» (обе входили в X5 Group), позже ее назначили директором по казначейству и корпоративному финансированию ритейлера. Коржова также возглавляла ряд структур группы, например «Икс 5 холдинг». В апреле 2023 г. она приобрела 1% долей в DIY-платформе Mastergrad Леонида Довладбегяна, который ранее руководил электронной коммерцией «Перекрестка» (к примеру, проектом «Перекресток впрок»).