Сеть гибких офисов Multispace может выкупить бизнес-центр «Stone Курская» на Таганке

Девелопер Stone договаривается с сетью гибких офисов Multispace о продаже ей офисного комплекса «Stone Курская» (15 600 кв. м), расположенного в Костомаровском переулке рядом со ст. м. «Курская». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к одной из сторон переговоров. Но, по его словам, никакие обязывающие соглашения компании пока не подписали. Представители Stone и Multispace от официальных комментариев отказались.