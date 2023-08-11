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Сеть гибких офисов Multispace может выкупить бизнес-центр «Stone Курская» на Таганке

Это будет одна из крупнейших сделок на московском рынке коммерческой недвижимости в этом году
Дарья Молоткова
«СТОУНХЕДЖ»

Девелопер Stone договаривается с сетью гибких офисов Multispace о продаже ей офисного комплекса «Stone Курская» (15 600 кв. м), расположенного в Костомаровском переулке рядом со ст. м. «Курская». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к одной из сторон переговоров. Но, по его словам, никакие обязывающие соглашения компании пока не подписали. Представители Stone и Multispace от официальных комментариев отказались.

Сеть Multispace была создана строительной компанией Pridex. Сейчас в ее портфеле гибкие офисы Multispace Paveletskaya (3400 кв. м) в 1-м Щипковском переулке и Multispace Dinamo (11 000 кв. м). Ранее она вела переговоры и о покупке у Stone одного из корпусов Stone Towers (102 000 кв. м). Впрочем, эта сделка так и не состоялась, само здание на 14 000 кв. м выкупил холдинг «Новосталь-М».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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