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Финский строительный концерн SRV Group продаст свой последний актив в России

Петербургский торговый комплекс «Жемчужная плаза» может достаться екатеринбургскому девелоперу «Проспект групп»
Дарья Молоткова Антон Филатов
vk.com/pearlplaza

Структуры екатеринбургского девелопера «Проспект групп» планируют получить контроль над торгово-развлекательным центром «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м), расположенным на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, компания ведет переговоры о приобретении 50% этого комплекса у финского строительного концерна SRV Group. Они уточняют, что она готова выкупить и вторую половину «Жемчужной плазы» у китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC), если та будет готова на сделку. Запросы в «Проспект групп», SRV Group и SIIC остались без ответов.

Екатеринбургский девелопер уже сделал первые шаги для приобретения «Жемчужной плазы», говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, «Проспект групп» стала владельцем фирмы «Ай би ай девелопмент», которая выступает управляющей компанией в том числе этого объекта. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что «Ай би ай девелопмент» принадлежит SRV Russia OY. В начале августа финский строительный холдинг сообщил, что продал его фирме Geomare Investments Limited, которая как раз связана с «Проспект групп». В эту сделку вошли все российские юрлица, кроме структуры, владеющей половиной «Жемчужной плазы», говорилось в релизе. Кроме того, 11 августа руководителем «Ай би ай девелопмента» стала Анна Ходош. По данным на декабрь прошлого года, она была директором торгово-развлекательного центра «Охта молл», который до этого «Проспект групп» выкупила у SRV Group и ее партнеров (Sponda, Ilmarinen, Conficap). Ходош на запрос «Ведомостей» не ответила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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