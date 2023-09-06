Финский строительный концерн SRV Group продаст свой последний актив в России

Екатеринбургский девелопер уже сделал первые шаги для приобретения «Жемчужной плазы», говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, «Проспект групп» стала владельцем фирмы «Ай би ай девелопмент», которая выступает управляющей компанией в том числе этого объекта. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что «Ай би ай девелопмент» принадлежит SRV Russia OY. В начале августа финский строительный холдинг сообщил, что продал его фирме Geomare Investments Limited, которая как раз связана с «Проспект групп». В эту сделку вошли все российские юрлица, кроме структуры, владеющей половиной «Жемчужной плазы», говорилось в релизе. Кроме того, 11 августа руководителем «Ай би ай девелопмента» стала Анна Ходош. По данным на декабрь прошлого года, она была директором торгово-развлекательного центра «Охта молл», который до этого «Проспект групп» выкупила у SRV Group и ее партнеров (Sponda, Ilmarinen, Conficap). Ходош на запрос «Ведомостей» не ответила.