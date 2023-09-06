Финский строительный концерн SRV Group продаст свой последний актив в России

Финский строительный концерн SRV Group продаст свой последний актив в РоссииПетербургский торговый комплекс «Жемчужная плаза» может достаться екатеринбургскому девелоперу «Проспект групп»
Структуры екатеринбургского девелопера «Проспект групп» планируют получить контроль над торгово-развлекательным центром «Жемчужная плаза» (92 700 кв. м), расположенным на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, компания ведет переговоры о приобретении 50% этого комплекса у финского строительного концерна SRV Group. Они уточняют, что она готова выкупить и вторую половину «Жемчужной плазы» у китайской Shanghai Industrial Investment Company (SIIC), если та будет готова на сделку. Запросы в «Проспект групп», SRV Group и SIIC остались без ответов.
Екатеринбургский девелопер уже сделал первые шаги для приобретения «Жемчужной плазы», говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, «Проспект групп» стала владельцем фирмы «Ай би ай девелопмент», которая выступает управляющей компанией в том числе этого объекта. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Там сказано, что «Ай би ай девелопмент» принадлежит SRV Russia OY. В начале августа финский строительный холдинг сообщил, что продал его фирме Geomare Investments Limited, которая как раз связана с «Проспект групп». В эту сделку вошли все российские юрлица, кроме структуры, владеющей половиной «Жемчужной плазы», говорилось в релизе. Кроме того, 11 августа руководителем «Ай би ай девелопмента» стала Анна Ходош. По данным на декабрь прошлого года, она была директором торгово-развлекательного центра «Охта молл», который до этого «Проспект групп» выкупила у SRV Group и ее партнеров (Sponda, Ilmarinen, Conficap). Ходош на запрос «Ведомостей» не ответила.