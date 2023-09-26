Структура «Ростелекома» и Сбербанка продала офисный комплекс в центре Москвы

Структура «Ростелекома» и Сбербанка продала офисный комплекс в центре МосквыВладельцем бизнес-центра на Арбате стала компания, связанная с акционерами сибирского ритейлера «Мария-Ра»
Компания «Первый» стала владельцем бизнес-центра общей площадью 6282 кв. м, расположенного на Арбате рядом со ст. м. «Смоленская» в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там же сказано, что сделка была закрыта 20 сентября.
Сама фирма, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит семье Александра Ракшина – основателя сибирского ритейлера «Мария-Ра». Связаться с ними и представителем «Первого» не удалось, запрос в «Мария-Ра» остался без ответа.
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