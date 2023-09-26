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Структура «Ростелекома» и Сбербанка продала офисный комплекс в центре Москвы

Владельцем бизнес-центра на Арбате стала компания, связанная с акционерами сибирского ритейлера «Мария-Ра»
Дарья Молоткова
yandex.ru/maps

Компания «Первый» стала владельцем бизнес-центра общей площадью 6282 кв. м, расположенного на Арбате рядом со ст. м. «Смоленская» в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там же сказано, что сделка была закрыта 20 сентября.

Сама фирма, по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит семье Александра Ракшина – основателя сибирского ритейлера «Мария-Ра». Связаться с ними и представителем «Первого» не удалось, запрос в «Мария-Ра» остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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