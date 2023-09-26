Структура «Ростелекома» и Сбербанка продала офисный комплекс в центре Москвы

Компания «Первый» стала владельцем бизнес-центра общей площадью 6282 кв. м, расположенного на Арбате рядом со ст. м. «Смоленская» в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там же сказано, что сделка была закрыта 20 сентября.