Один из последних активов Тельмана Исмаилова выставлен на продажу

Один из последних активов Тельмана Исмаилова выставлен на продажуКредиторы экс-владельца Черкизовского рынка хотят выручить за его офис в центре Москвы не менее 800 млн рублей
Конкурсный управляющий компании «Бизнес клуб «Тропикано» выставил на торги бизнес-центр «Тропикано 2», расположенный на Малой Грузинской улице в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Там же сказано, что в лот войдет само здание общей площадью 6239 кв. м и земельный участок на 0,06 га. Аукцион пройдет в начале ноября, начальная цена актива составит 801,8 млн руб.
«Бизнес клуб «Тропикано» когда-то был частью группы АСТ, подконтрольной бывшему совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову и членам его семьи. После закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. у предпринимателя начались проблемы с кредиторами, многие его компании уже признаны несостоятельными. Самого бизнесмена Арбитражный суд Москвы также признал банкротом еще в декабре 2015 г. А два года спустя он был заочно арестован Басманным районным судом по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия. Сейчас Исмаилов скрывается, предположительно, в Черногории.