Один из последних активов Тельмана Исмаилова выставлен на продажу

«Бизнес клуб «Тропикано» когда-то был частью группы АСТ, подконтрольной бывшему совладельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову и членам его семьи. После закрытия Черкизовского рынка в 2009 г. у предпринимателя начались проблемы с кредиторами, многие его компании уже признаны несостоятельными. Самого бизнесмена Арбитражный суд Москвы также признал банкротом еще в декабре 2015 г. А два года спустя он был заочно арестован Басманным районным судом по обвинению в организации убийства владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя фирмы «Люблино-моторс» Юрия Брилева, а также в незаконном обороте оружия. Сейчас Исмаилов скрывается, предположительно, в Черногории.