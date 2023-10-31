Рядом с «Вотчиной Деда Мороза» может появиться крупный рекреационный комплекс

Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) планирует построить рядом с действующей «Вотчиной Деда Мороза» в Великом Устюге в Вологодской области крупный рекреационный комплекс. Как рассказал «Ведомостям» представитель CHG, на территории общей площадью 87 га она намерена возвести отель и шале на 200 номеров, а также парк развлечений, спа-комплексы и проч. Сейчас комплекс находится в стадии проектирования и согласования документации, параметры объекта в проработке, уточнил он. Инвестиции в проект компания не раскрывает. Собеседник «Ведомостей» также добавил, что компания займется и обновлением непосредственно резиденции Деда Мороза. Он отметил, что компания уже подписала соглашение с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Пресс-секретарь губернатора эту информацию подтвердил.