Рядом с «Вотчиной Деда Мороза» может появиться крупный рекреационный комплекс

Рядом с «Вотчиной Деда Мороза» может появиться крупный рекреационный комплексПроект в Великом Устюге обойдется структуре АФК «Система» в 2-4 млрд рублей
Входящая в АФК «Система» гостиничная компания Cosmos Hotel Group (CHG) планирует построить рядом с действующей «Вотчиной Деда Мороза» в Великом Устюге в Вологодской области крупный рекреационный комплекс. Как рассказал «Ведомостям» представитель CHG, на территории общей площадью 87 га она намерена возвести отель и шале на 200 номеров, а также парк развлечений, спа-комплексы и проч. Сейчас комплекс находится в стадии проектирования и согласования документации, параметры объекта в проработке, уточнил он. Инвестиции в проект компания не раскрывает. Собеседник «Ведомостей» также добавил, что компания займется и обновлением непосредственно резиденции Деда Мороза. Он отметил, что компания уже подписала соглашение с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Пресс-секретарь губернатора эту информацию подтвердил.
«Вотчина Деда Мороза» открылась в 1998 г., за это время объем инвестиций в комплекс превысили 7 млрд руб. Он включает в себя непосредственно саму резиденцию, а также терема (где могут проживать туристы), объекты инфраструктуры и проч. Текущие владельцы АО «Дед Мороз» не раскрываются. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2016 г. 58,07% долей а нем принадлежало департаменту имущественных отношений Вологодской области, еще 41,71% было у Комитета по управлению имуществом. Генеральным директором компании с 2021 г. является Алексей Израловский – экс-глава управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Великоустюгского района.