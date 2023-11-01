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У знаменитого долгостроя Golden Mile на Остоженке, похоже, сменился владелец

Завершить этот жилой комплекс может акционер девелопера Vos’hod и O1 Properties
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Структура, связанная с компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая является акционером девелопера элитной недвижимости Vos’hod и инвесткомпании O1 Properties (управляет офисами класса А), планирует достроить элитный жилой комплекс Golden Mile Private Residences (он же «Золотая миля», 9675 кв. м) на пересечении ул. Остоженка и Пожарского переулка в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с площадкой. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». Речь о компании «Идиль девелопмент», на балансе которой и находится данный объект, – ее генеральным директором стал Дмитрий Мутовкин. Он же возглавляет фирмы «Петростиль инвест» и «Охта вилладж», чьим бенефициаром выступает Алексей Мазин. Мазин, в свою очередь, является главой российского представительства RT&I. Связаться с Мазиным не удалось. В RT&I на запрос не ответили. Представитель Vos’hod сообщил лишь, «что компания не обладает информацией о компании «Идиль девелопмент», ее руководстве и находящихся на ее балансе проектах».

Golden Mile – один из самых известных долгостроев в Москве. Возведением этого элитного комплекса с 2012 г. занималась компания «NBM-стройсервис» Михаила Бабеля. Проект должен был включать в себя 15 апартаментов. Но в 2016 г. Бабель был арестован по подозрению в хищении средств дольщиков при строительстве жилых комплексов «Терлецкий парк» и «Западные ворота столицы». К этому времени на площадке практически успели завершить монолитные работы, после чего проект был заморожен. Проведя несколько месяцев в СИЗО, Бабель вышел на свободу и улетел в Израиль. В итоге, как писал Forbes, проект перешел за долги бизнесмену Сергею Попову, которого данное издание связывало с подольской организованной преступной группировкой и называло бывшим партнером миллиардера Олега Дерипаски. В 2021 г. площадка перешла бизнесмену Амиру Альмухаметову (о нем ничего не известно). А в конце прошлого года владельцем «Идиль девелопмента» стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Премьеринвест» под управлением фирмы «Аурум инвестмент». Его пайщики не раскрываются, пояснил представитель этой компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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