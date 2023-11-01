У знаменитого долгостроя Golden Mile на Остоженке, похоже, сменился владелец

Golden Mile – один из самых известных долгостроев в Москве. Возведением этого элитного комплекса с 2012 г. занималась компания «NBM-стройсервис» Михаила Бабеля. Проект должен был включать в себя 15 апартаментов. Но в 2016 г. Бабель был арестован по подозрению в хищении средств дольщиков при строительстве жилых комплексов «Терлецкий парк» и «Западные ворота столицы». К этому времени на площадке практически успели завершить монолитные работы, после чего проект был заморожен. Проведя несколько месяцев в СИЗО, Бабель вышел на свободу и улетел в Израиль. В итоге, как писал Forbes, проект перешел за долги бизнесмену Сергею Попову, которого данное издание связывало с подольской организованной преступной группировкой и называло бывшим партнером миллиардера Олега Дерипаски. В 2021 г. площадка перешла бизнесмену Амиру Альмухаметову (о нем ничего не известно). А в конце прошлого года владельцем «Идиль девелопмента» стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Премьеринвест» под управлением фирмы «Аурум инвестмент». Его пайщики не раскрываются, пояснил представитель этой компании.