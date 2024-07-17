Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Принадлежавшая Батуриной фирма оспаривает продажу бывших посольских земель

Юристы считают, что перспектив у данного иска немного
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Оспорить результаты торгов по продаже прав на ТПУ «Минская» практически невозможно, считают опрошенные «Ведомостями» юристы/ Агентство «Москва»

ООО «Территориальная дирекция (ТД) «Сетуньская» подало в Арбитражный суд Москвы иск к департаменту по конкурентной политике, департаменту городского имущества Москвы и фирме «Девелопмент энд ритейл груп» с требованием признать недействительными торги на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории и заключение по результатам данного аукциона сделки. 21 июня заявление компании было принято к производству, предварительное заседание по делу назначено на конец июля.

О каких именно торгах идет речь, в опубликованных на сайте суда материалах ничего не говорится. Но в апреле этого года «Девелопмент энд ритейл груп», которая входит в девелоперскую компанию BMS Development Group (создана в конце 2023 г. бывшими сотрудниками Сбербанка Сергеем Болдыревым и Юлией Ворониной), выиграла аукцион по продаже прав на транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Минская». В его рамках можно построить на 7,94 га на Минской и Староволынской улицах на западе Москвы 300 000 кв. м недвижимости, из которых 150 000 кв. м – жилье, а остальное – коммерческие и социальные объекты. Сам лот вызвал серьезный интерес у девелоперов. В торгах участвовало в общей сложности 16 компаний (среди них «Донстрой», Level Group, Upside Development, Dogma, ГК «Основа» и проч.), а стартовая цена в ходе процедуры увеличилась в 3,5 раза с 7,45 млрд до 26,6 млрд руб. ТД «Сетуньская» около 15 лет судится за участок, который был внесен в ТПУ «Минская» и продан на апрельских торгах. Дело в том, что еще в 1993 г. указом президента России Бориса Ельцина 16,4 га земли в этом месте (включая спорную площадку) зарезервировали для МИДа под посольства Индии, КНР и Кубы. Это не помешало юридическому владельцу территории ЗАО «Матвеевское» продать участок в 2003 г. ТД «Сетуньская», которая на тот момент принадлежала жене мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Ее компания «Интеко» планировала возвести на посольских землях многофункциональный комплекс «Сетунь-хиллс» на 730 000 кв. м, сам проект должен был включать в себя офисы, гостиницы и апартаменты.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных