Принадлежавшая Батуриной фирма оспаривает продажу бывших посольских земель

О каких именно торгах идет речь, в опубликованных на сайте суда материалах ничего не говорится. Но в апреле этого года «Девелопмент энд ритейл груп», которая входит в девелоперскую компанию BMS Development Group (создана в конце 2023 г. бывшими сотрудниками Сбербанка Сергеем Болдыревым и Юлией Ворониной), выиграла аукцион по продаже прав на транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Минская». В его рамках можно построить на 7,94 га на Минской и Староволынской улицах на западе Москвы 300 000 кв. м недвижимости, из которых 150 000 кв. м – жилье, а остальное – коммерческие и социальные объекты. Сам лот вызвал серьезный интерес у девелоперов. В торгах участвовало в общей сложности 16 компаний (среди них «Донстрой», Level Group, Upside Development, Dogma, ГК «Основа» и проч.), а стартовая цена в ходе процедуры увеличилась в 3,5 раза с 7,45 млрд до 26,6 млрд руб. ТД «Сетуньская» около 15 лет судится за участок, который был внесен в ТПУ «Минская» и продан на апрельских торгах. Дело в том, что еще в 1993 г. указом президента России Бориса Ельцина 16,4 га земли в этом месте (включая спорную площадку) зарезервировали для МИДа под посольства Индии, КНР и Кубы. Это не помешало юридическому владельцу территории ЗАО «Матвеевское» продать участок в 2003 г. ТД «Сетуньская», которая на тот момент принадлежала жене мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Ее компания «Интеко» планировала возвести на посольских землях многофункциональный комплекс «Сетунь-хиллс» на 730 000 кв. м, сам проект должен был включать в себя офисы, гостиницы и апартаменты.