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Структура ГК ПИК закрыла крупнейшую в этом году сделку со спекулятивным складом

Девелопер Parametr сдал почти 70 000 кв. м в промышленном парке «Кувекино» в новой Москве электротехнической компании IEK Group
Екатерина Волкова
Антон Филатов
«Специализированный застройщик «ЭлитГрад»

Электротехническая компания IEK Group арендовала у созданного группой ПИК девелопера Parametr 67 500 кв. м в промышленном парке «Кувекино», который строится в поселении Десеновское недалеко от Троицка в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Данную информацию подтвердили представители IEK Group, Parametr, а также NF Group, которая выступала консультантом транзакции. Арендатор займет площади, которые будут введены в эксплуатацию в середине 2025 г., в рамках первой очереди проекта, уточнили собеседники «Ведомостей».

Промышленный парк «Кувекино» предполагает строительство в общей сложности 340 000 кв. м логистической недвижимости. Девелопер комплекса – Parametr – был создан ГК ПИК как раз для реализации проектов в сфере коммерческой недвижимости. Сейчас в его портфеле шесть промышленных парков на 1,2 млн кв. м в Московском регионе, среди них «Сенькино» (73 200 кв. м) под Троицком и «Бутово» (60 000 кв. м) на Варшавском шоссе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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