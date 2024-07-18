Структура ГК ПИК закрыла крупнейшую в этом году сделку со спекулятивным складом

Структура ГК ПИК закрыла крупнейшую в этом году сделку со спекулятивным складомДевелопер Parametr сдал почти 70 000 кв. м в промышленном парке «Кувекино» в новой Москве электротехнической компании IEK Group
Электротехническая компания IEK Group арендовала у созданного группой ПИК девелопера Parametr 67 500 кв. м в промышленном парке «Кувекино», который строится в поселении Десеновское недалеко от Троицка в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Данную информацию подтвердили представители IEK Group, Parametr, а также NF Group, которая выступала консультантом транзакции. Арендатор займет площади, которые будут введены в эксплуатацию в середине 2025 г., в рамках первой очереди проекта, уточнили собеседники «Ведомостей».
Промышленный парк «Кувекино» предполагает строительство в общей сложности 340 000 кв. м логистической недвижимости. Девелопер комплекса – Parametr – был создан ГК ПИК как раз для реализации проектов в сфере коммерческой недвижимости. Сейчас в его портфеле шесть промышленных парков на 1,2 млн кв. м в Московском регионе, среди них «Сенькино» (73 200 кв. м) под Троицком и «Бутово» (60 000 кв. м) на Варшавском шоссе.