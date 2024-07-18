Структура ГК ПИК закрыла крупнейшую в этом году сделку со спекулятивным складом

Электротехническая компания IEK Group арендовала у созданного группой ПИК девелопера Parametr 67 500 кв. м в промышленном парке «Кувекино», который строится в поселении Десеновское недалеко от Троицка в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. Данную информацию подтвердили представители IEK Group, Parametr, а также NF Group, которая выступала консультантом транзакции. Арендатор займет площади, которые будут введены в эксплуатацию в середине 2025 г., в рамках первой очереди проекта, уточнили собеседники «Ведомостей».