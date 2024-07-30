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Компанию, владеющую офисом «Арбат 1» в центре Москвы, продадут на торгах

Структуры, возможно связанные с экс-владельцами Промсвязьбанка Ананьевыми, задолжали Сбербанку более 11 млрд рублей
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление Сбербанка к кипрской Ayira Trade & Invest об обращении взыскания на принадлежащие ей 54 675 акций АО «Сиракузы». Соответствующее решение было принято 18 июля. По данным «СПАРК-Интерфакса», Ayira Trade & Invest владеет 100% «Сиракузы». На балансе последней находится бизнес-центр «Арбат 1» (ранее «Альфа Арбат центр») общей площадью 47 320 кв. м, расположенный в самом центре Москвы.

Сам комплекс был построен еще в 2003 г. Изначально этим проектом занималась «Альфа-групп», но затем она продала его нефтяной компании ТНК-BP, которая разместила в этом бизнес-центре свою штаб-квартиру. В 2011 г. офис за $230 млн выкупила группа ПСН, созданная теперь уже бывшими акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Эта компания считалась одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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