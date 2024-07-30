Компанию, владеющую офисом «Арбат 1» в центре Москвы, продадут на торгах

Компанию, владеющую офисом «Арбат 1» в центре Москвы, продадут на торгахСтруктуры, возможно связанные с экс-владельцами Промсвязьбанка Ананьевыми, задолжали Сбербанку более 11 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковое заявление Сбербанка к кипрской Ayira Trade & Invest об обращении взыскания на принадлежащие ей 54 675 акций АО «Сиракузы». Соответствующее решение было принято 18 июля. По данным «СПАРК-Интерфакса», Ayira Trade & Invest владеет 100% «Сиракузы». На балансе последней находится бизнес-центр «Арбат 1» (ранее «Альфа Арбат центр») общей площадью 47 320 кв. м, расположенный в самом центре Москвы.
Сам комплекс был построен еще в 2003 г. Изначально этим проектом занималась «Альфа-групп», но затем она продала его нефтяной компании ТНК-BP, которая разместила в этом бизнес-центре свою штаб-квартиру. В 2011 г. офис за $230 млн выкупила группа ПСН, созданная теперь уже бывшими акционерами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. Эта компания считалась одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.