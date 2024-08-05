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Треть построенных в этом году складов предназначена для легкой промышленности

Это рекордный показатель за всю историю рынка
Екатерина Волкова
Объекты для нужд легкой промышленности стали пользоваться огромной популярностью, а это стимулирует девелоперов строить такие комплексы/ Алексей Орлов / Ведомости

В первом полугодии 2024 г. в Москве и Московской области было введено в эксплуатацию 183 000 кв. м складских площадей формата light industrial (они используются для производства легкой промышленности), говорится в отчете консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). Там сказано, что это 33% от всех построенных в этом регионе логопарков. Доля является рекордной за всю историю рынка, указано в отчете. Для сравнения, в первом полугодии 2023 г. на light industrial приходилось лишь 2% (11 000 кв. м) от всех складов. Годом ранее доля объектов такого формата составила 4% (26 000 кв. м), в 2021 г. – 11% (41 000 кв. м), а в январе – июне 2020 г. и вовсе не было введено ни одного такого комплекса.

О резком росте объемов строительства складов для нужд легкой промышленности говорят и другие консультанты, но цифры у них отличаются. В частности, старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев уверяет, что доля объектов light industrial по итогам первых шести месяцев 2024 г. составила 52%. Ввод площадей такого формата, по его словам, впервые превысил объемы строительства логопарков класса А, которые долгое время пользовались огромной популярностью у различных компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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