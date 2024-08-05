Треть построенных в этом году складов предназначена для легкой промышленности

В первом полугодии 2024 г. в Москве и Московской области было введено в эксплуатацию 183 000 кв. м складских площадей формата light industrial (они используются для производства легкой промышленности), говорится в отчете консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP). Там сказано, что это 33% от всех построенных в этом регионе логопарков. Доля является рекордной за всю историю рынка, указано в отчете. Для сравнения, в первом полугодии 2023 г. на light industrial приходилось лишь 2% (11 000 кв. м) от всех складов. Годом ранее доля объектов такого формата составила 4% (26 000 кв. м), в 2021 г. – 11% (41 000 кв. м), а в январе – июне 2020 г. и вовсе не было введено ни одного такого комплекса.