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/ Недвижимость

На юго-востоке Москвы может появиться жилой квартал на 600 000 кв. м

Бывший партнер Capital Group и гендиректора Россетей выкупил принадлежавший Дерипаске деревообрабатывающий комбинат
Екатерина Волкова
Стартовая цена лота составляла 1,73 млрд руб./ Максим Стулов / Ведомости

Бизнесмен Андрей Бокша подал единственную заявку на участие в торгах по продаже 100% акций АО «Деревообрабатывающий комбинат – 3» (ДОК-3). Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Там сказано, что сам аукцион был признан несостоявшимся, но по условиям процедуры с Бокшей может быть заключен договор купли-продажи.

Бокша – партнер многих крупных московских девелоперов. В частности, он выступал соинвестором целого ряда проектов Capital Group, среди которых ILove в районе ст. м «Алексеевская» и Bauman House на ул. Новая Дорога. Совладельцем компаний, которые занимались этими комплексами, был также гендиректор Россетей Андрей Рюмин. А сами объекты в итоге были проданы девелоперу «Кортрос». Бокша вместе с группой ЛСР также планировал построить крупный жилой комплекс на 155 000 кв. м на ул. Обручева, но в итоге он вышел из этого проекта. Кроме того, бизнесмен является частым участником торгов. К примеру, в мае этого года он выкупил у Дом.РФ за 2,6 млрд руб. 4 га земли и административные здания на 34 000 кв. м на 3-й Мытищинской улице. Связаться с Бокшей не удалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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