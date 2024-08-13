На юго-востоке Москвы может появиться жилой квартал на 600 000 кв. м

Бокша – партнер многих крупных московских девелоперов. В частности, он выступал соинвестором целого ряда проектов Capital Group, среди которых ILove в районе ст. м «Алексеевская» и Bauman House на ул. Новая Дорога. Совладельцем компаний, которые занимались этими комплексами, был также гендиректор Россетей Андрей Рюмин. А сами объекты в итоге были проданы девелоперу «Кортрос». Бокша вместе с группой ЛСР также планировал построить крупный жилой комплекс на 155 000 кв. м на ул. Обручева, но в итоге он вышел из этого проекта. Кроме того, бизнесмен является частым участником торгов. К примеру, в мае этого года он выкупил у Дом.РФ за 2,6 млрд руб. 4 га земли и административные здания на 34 000 кв. м на 3-й Мытищинской улице. Связаться с Бокшей не удалось.