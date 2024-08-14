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«Ростех» продаст здания оптического института на Васильевском острове

Их могут перестроить в офисы, апартаменты или гостиницу
Екатерина Волкова
Стартовая стоимость актива составляет 3 млрд руб./ Администрация Санкт‑Петербурга

Входящее в госкорпорацию «Ростех» АО «Государственный оптический институт им. Вавилова» (ГОИ) намерено продать свой имущественный комплекс, расположенный на Кадетской линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте компании «РТ-капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Там сказано, что лот включает в себя строения и помещения (в том числе главное здание самого института) на 47 598 кв. м, а также земельные участки на 2,09 га. Торги пройдут в середине сентября.

Стартовая стоимость актива составляет 3 млрд руб. Партнер NF Group Станислав Бибик называет эту цену рыночной. С ним согласен директор отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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