«Ростех» продаст здания оптического института на Васильевском острове

Входящее в госкорпорацию «Ростех» АО «Государственный оптический институт им. Вавилова» (ГОИ) намерено продать свой имущественный комплекс, расположенный на Кадетской линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте компании «РТ-капитал», которая отвечает за реализацию непрофильных активов госкорпорации. Там сказано, что лот включает в себя строения и помещения (в том числе главное здание самого института) на 47 598 кв. м, а также земельные участки на 2,09 га. Торги пройдут в середине сентября.