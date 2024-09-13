Бывшее здание Москомархитектуры на Маяковке могут перестроить в элитный жилой комплекс

Входящая в MR Group компания «Эпсилон» выкупила у принадлежащего департаменту городского имущества Москвы ГУП «Центр управления городским имуществом» фирму «Терраинвест», на балансе которой, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», находится пятиэтажное здание на ул. Гашека, 12, стр. 2. Сделка была закрыта 10 сентября. Сам объект, судя по выписке из Росреестра, был введен в эксплуатацию еще в 1902 г., однако в 1955–1956 гг. его перестраивали по проекту архитекторов Клавдии и Владимира Бутузовых. Его общая площадь составляет около 3000 кв. м. Данный комплекс долгое время занимало государственное бюджетное учреждение «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», которое теперь переехало в бывшее здание Минэкономразвития на 1-й Тверской-Ямской улице (его еще в 2019 г. на торгах выкупила структура мэрии Москвы).