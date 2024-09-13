Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Бывшее здание Москомархитектуры на Маяковке могут перестроить в элитный жилой комплекс

Его владельцем стала девелоперская компания MR Group
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости

Входящая в MR Group компания «Эпсилон» выкупила у принадлежащего департаменту городского имущества Москвы ГУП «Центр управления городским имуществом» фирму «Терраинвест», на балансе которой, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», находится пятиэтажное здание на ул. Гашека, 12, стр. 2. Сделка была закрыта 10 сентября. Сам объект, судя по выписке из Росреестра, был введен в эксплуатацию еще в 1902 г., однако в 1955–1956 гг. его перестраивали по проекту архитекторов Клавдии и Владимира Бутузовых. Его общая площадь составляет около 3000 кв. м. Данный комплекс долгое время занимало государственное бюджетное учреждение «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры», которое теперь переехало в бывшее здание Минэкономразвития на 1-й Тверской-Ямской улице (его еще в 2019 г. на торгах выкупила структура мэрии Москвы).

В столичном департаменте городского имущества факт продажи фирмы, владеющей объектом на ул. Гашека, подтвердили. «Москва сокращает свою долю в организациях из конкурентных сфер экономики, что позволяет сосредоточиться на развитии наиболее важных для города компаний», – говорит представитель ведомства. В MR Group на запрос «Ведомостей» не ответили. Сумму сделки стороны не раскрыли. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает стоимость площадки в 400–500 млн руб. Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев считает, что актив стоит дороже – около 1 млрд руб.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных