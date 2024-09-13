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Суд потребовал от «Яндекса» доплатить 1,67 млрд рублей налогов

Снос старой гостиницы признали началом строительства новой штаб-квартиры на этом месте
Анна Устинова
Старая гостиница «Орленок», снос которой вызвал спор ФНС и «Яндекса», в советское время находилась в ведении ЦК ВЛКСМ/ Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы счел необоснованным уменьшение «Яндексом» налога на прибыль на 1,67 млрд руб., говорится в резолютивной части решения суда, опубликованной 6 сентября в картотеке арбитражных дел. Первым на публикацию решения обратил внимание «Интерфакс».

Спор связан с проектом строительства новой штаб-квартиры «Яндекса» в Москве на месте снесенного гостиничного комплекса «Корстон» (бывшая советская гостиница «Орленок») на Воробьевых горах. Новый офис IT-компании на ул. Косыгина будет иметь площадь 170 000 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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