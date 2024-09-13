Суд потребовал от «Яндекса» доплатить 1,67 млрд рублей налогов

Спор связан с проектом строительства новой штаб-квартиры «Яндекса» в Москве на месте снесенного гостиничного комплекса «Корстон» (бывшая советская гостиница «Орленок») на Воробьевых горах. Новый офис IT-компании на ул. Косыгина будет иметь площадь 170 000 кв. м.