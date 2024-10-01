Крупный поставщик школьного питания выходит на рынок недвижимости

Крупный поставщик школьного питания выходит на рынок недвижимостиВолгоградский «Виво маркет» выкупает активы «Ростеха» в различных регионах России
Компания «Виво маркет» стала победителем торгов по продаже 100% акций входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Росразмещение». Это следует из протокола, опубликованного на сайте электронной площадки «ГИС Торги».
При стартовой цене лота в 2,6 млрд руб. эта фирма согласилась заплатить за него 1,3 млрд руб. Кто еще участвовал в данном аукционе, в протоколе не указано. Там говорится, что еще один претендент – бизнесмен Владимир Зубков был не допущен до процедуры. Запрос в «Виво маркет» остался без ответа.
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