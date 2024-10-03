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Т-банк закроет крупнейшую сделку на рынке коворкингов

Он арендует почти 25 000 кв. м у сети Business Club от Capital Group на Ленинградском проспекте
Антон Филатов
Екатерина Волкова
Основные офисы Т-банка в Москве сконцентрированы в районе Белорусского вокзала/ Максим Стулов / Ведомости

Т-банк (бывший «Тинькофф») договорился с сетью Business Club от Capital Group об аренде у нее гибкого офиса, расположенного в бизнес-центре «Искра» на Ленинградском проспекте Москвы. Об этом рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, общая площадь помещения – 24 600 кв. м, оно позволяет разместить 3500 человек, срок договора – семь лет. Представитель Business Club эту информацию подтвердил. В Т-банке от комментариев отказались. Представитель Ricci, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом этой транзакции, на запрос не ответил.

Сделка между Т-банком и Business Club станет крупнейшей на российском рынке гибких офисов за всю его историю, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, об этом говорит заместитель директора департамента офисной недвижимости NF Group Иван Соколов. Другие консультанты напоминают, что в 2021 г. рабочие места в полном объеме в этом же коворкинге арендовал интернет-ритейлер Ozon, но в итоге договор с ним будет расторгнут до 1 октября 2025 г. В том же году «Яндекс» снял почти 21 000 кв. м в башне Neva Towers в «Москва-сити». Кроме того, по сведениями консультантов, структуры «Сбера» еще в 2023 г. планировали занять свыше 1500 рабочих мест (около 10 000 кв. м) в гибком офисе Flexity в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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