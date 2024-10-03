Т-банк закроет крупнейшую сделку на рынке коворкингов

Т-банк закроет крупнейшую сделку на рынке коворкинговОн арендует почти 25 000 кв. м у сети Business Club от Capital Group на Ленинградском проспекте
Т-банк (бывший «Тинькофф») договорился с сетью Business Club от Capital Group об аренде у нее гибкого офиса, расположенного в бизнес-центре «Искра» на Ленинградском проспекте Москвы. Об этом рассказали два источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, общая площадь помещения – 24 600 кв. м, оно позволяет разместить 3500 человек, срок договора – семь лет. Представитель Business Club эту информацию подтвердил. В Т-банке от комментариев отказались. Представитель Ricci, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом этой транзакции, на запрос не ответил.
Сделка между Т-банком и Business Club станет крупнейшей на российском рынке гибких офисов за всю его историю, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, об этом говорит заместитель директора департамента офисной недвижимости NF Group Иван Соколов. Другие консультанты напоминают, что в 2021 г. рабочие места в полном объеме в этом же коворкинге арендовал интернет-ритейлер Ozon, но в итоге договор с ним будет расторгнут до 1 октября 2025 г. В том же году «Яндекс» снял почти 21 000 кв. м в башне Neva Towers в «Москва-сити». Кроме того, по сведениями консультантов, структуры «Сбера» еще в 2023 г. планировали занять свыше 1500 рабочих мест (около 10 000 кв. м) в гибком офисе Flexity в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье.