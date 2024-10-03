Т-банк закроет крупнейшую сделку на рынке коворкингов

Сделка между Т-банком и Business Club станет крупнейшей на российском рынке гибких офисов за всю его историю, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. В частности, об этом говорит заместитель директора департамента офисной недвижимости NF Group Иван Соколов. Другие консультанты напоминают, что в 2021 г. рабочие места в полном объеме в этом же коворкинге арендовал интернет-ритейлер Ozon, но в итоге договор с ним будет расторгнут до 1 октября 2025 г. В том же году «Яндекс» снял почти 21 000 кв. м в башне Neva Towers в «Москва-сити». Кроме того, по сведениями консультантов, структуры «Сбера» еще в 2023 г. планировали занять свыше 1500 рабочих мест (около 10 000 кв. м) в гибком офисе Flexity в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье.