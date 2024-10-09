Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Бывший партнер Абрамовича продает проект крупного МФК рядом с «Шереметьево»

Он включает слишком много офисов, которые в этом месте востребованы не будут
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Структура холдинга «Метрогипротранс» выставила на продажу 100% долей в компании «Либерти тауэр», которой принадлежат права на застройку участка в 1,93 га на ул. Панфилова в подмосковных Химках. Сведения об этом опубликованы на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». В документах к лоту говорится, что в этом месте согласовано строительство многофункционального комплекса (МФК) на 148 600 кв. м. Он включает в себя три 23–37-этажные башни на общем стилобате, две из которых офисно-делового назначения (примерно на 6000 рабочих мест) и одна – гостиничного (250 номеров). Сам объект готов на 35%. Стартовая цена – 3,3 млрд руб. Торги должны пройти 20 ноября. В «Метрогипротрансе» на запрос «Ведомостей» не ответили. Почему компания решила продать комплекс «Либерти тауэр», узнать не удалось.

«Метрогипротранс» – один из крупнейших российских проектных холдингов, который специализируется на создании объектов транспортной инфраструктуры и подземных сооружений. Он был основан еще в 1933 г. Компания, в частности, занималась проектированием станций метро Москвы, а также других городов СССР и Европы. Выручка компании по итогам 2023 г. составила 1,2 млрд руб. Чистая прибыль – 21,34 млн руб. Совладельцем «Метрогипротранса», согласно «СПАРК-Интерфаксу», выступает Валерий Абрамсон, бывший топ-менеджер «Система-галс» (сейчас «Галс-девелопмент») и экс-совладелец холдинга «Инфраструктура». Крупнейшим акционером последней был миллиардер Роман Абрамович.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных