Бывший партнер Абрамовича продает проект крупного МФК рядом с «Шереметьево»

Структура холдинга «Метрогипротранс» выставила на продажу 100% долей в компании «Либерти тауэр», которой принадлежат права на застройку участка в 1,93 га на ул. Панфилова в подмосковных Химках. Сведения об этом опубликованы на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». В документах к лоту говорится, что в этом месте согласовано строительство многофункционального комплекса (МФК) на 148 600 кв. м. Он включает в себя три 23–37-этажные башни на общем стилобате, две из которых офисно-делового назначения (примерно на 6000 рабочих мест) и одна – гостиничного (250 номеров). Сам объект готов на 35%. Стартовая цена – 3,3 млрд руб. Торги должны пройти 20 ноября. В «Метрогипротрансе» на запрос «Ведомостей» не ответили. Почему компания решила продать комплекс «Либерти тауэр», узнать не удалось.