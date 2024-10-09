Бывший партнер Абрамовича продает проект крупного МФК рядом с «Шереметьево»Он включает слишком много офисов, которые в этом месте востребованы не будут
Структура холдинга «Метрогипротранс» выставила на продажу 100% долей в компании «Либерти тауэр», которой принадлежат права на застройку участка в 1,93 га на ул. Панфилова в подмосковных Химках. Сведения об этом опубликованы на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». В документах к лоту говорится, что в этом месте согласовано строительство многофункционального комплекса (МФК) на 148 600 кв. м. Он включает в себя три 23–37-этажные башни на общем стилобате, две из которых офисно-делового назначения (примерно на 6000 рабочих мест) и одна – гостиничного (250 номеров). Сам объект готов на 35%. Стартовая цена – 3,3 млрд руб. Торги должны пройти 20 ноября. В «Метрогипротрансе» на запрос «Ведомостей» не ответили. Почему компания решила продать комплекс «Либерти тауэр», узнать не удалось.
«Метрогипротранс» – один из крупнейших российских проектных холдингов, который специализируется на создании объектов транспортной инфраструктуры и подземных сооружений. Он был основан еще в 1933 г. Компания, в частности, занималась проектированием станций метро Москвы, а также других городов СССР и Европы. Выручка компании по итогам 2023 г. составила 1,2 млрд руб. Чистая прибыль – 21,34 млн руб. Совладельцем «Метрогипротранса», согласно «СПАРК-Интерфаксу», выступает Валерий Абрамсон, бывший топ-менеджер «Система-галс» (сейчас «Галс-девелопмент») и экс-совладелец холдинга «Инфраструктура». Крупнейшим акционером последней был миллиардер Роман Абрамович.