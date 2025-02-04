Реконструкция московского ТЦ «Тройка» подорожала в 7 раз – до 25,5 млрд рублей

«Тройка» была закрыта на реконструкцию осенью прошлого года. Тогда консультанты оценивали стоимость работ в 3,5 млрд руб. В случае если затраты будут выше, смысл в их проведении теряется, комплекс тогда легче снести и построить новый, говорили они. Теперь выясняется, что обновление центра потребует инвестиций в 7 раз больше. В этом случае, вероятно, «Тройку» придется демонтировать, уверены опрошенные «Ведомостями» эксперты. Тогда, как считает руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая, там имеет смысл строить многофункциональный комплекс. Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь соглашается, что с экономической точки зрения сносить торговый центр и возводить новый нет смысла, в том числе и из-за удорожания себестоимости строительства. Тем не менее при грамотном подходе и создании актуальной концепции перспективы у торгового комплекса весьма успешные, считает партнер NF Group Станислав Бибик. Он напоминает, что центр находится на оживленной части Третьего транспортного кольца, а это является его основным преимуществом. Качественное обновление объекта может значительно повысить его посещаемость и коммерческую эффективность, полагает эксперт.