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Реконструкция московского ТЦ «Тройка» подорожала в 7 раз – до 25,5 млрд рублей

Инвесткомпания «Кама капитал» пытается через суд заставить структуры «Ашана» поучаствовать в этих расходах
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Реконструкция торгово-развлекательного комплекса «Тройка» (115 000 кв. м), который находится на Верхней Красносельской улице в центре Москвы, будет стоить его собственникам 25,5 млрд руб. Это следует из материалов столичного арбитража. Сейчас инвесткомпания «Кама капитал», которая в прошлом году приобрела долю в этом объекте, пытается через суд заставить других его собственников – ОАО «Первый хладокомбинат» (находится под управлением ритейлера «Ашан») и ООО «Ле Монлид» (ранее «Леруа Мерлен») – поучаствовать в расходах на обновление здания центра. Она обратилась с соответствующим иском в самом начале декабря 2024 г., в середине января он был принят к производству. Следующее заседание по этому делу назначено на середину марта.

«Тройка» была закрыта на реконструкцию осенью прошлого года. Тогда консультанты оценивали стоимость работ в 3,5 млрд руб. В случае если затраты будут выше, смысл в их проведении теряется, комплекс тогда легче снести и построить новый, говорили они. Теперь выясняется, что обновление центра потребует инвестиций в 7 раз больше. В этом случае, вероятно, «Тройку» придется демонтировать, уверены опрошенные «Ведомостями» эксперты. Тогда, как считает руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая, там имеет смысл строить многофункциональный комплекс. Руководитель направления торговой недвижимости IBC Real Estate Владимир Чернусь соглашается, что с экономической точки зрения сносить торговый центр и возводить новый нет смысла, в том числе и из-за удорожания себестоимости строительства. Тем не менее при грамотном подходе и создании актуальной концепции перспективы у торгового комплекса весьма успешные, считает партнер NF Group Станислав Бибик. Он напоминает, что центр находится на оживленной части Третьего транспортного кольца, а это является его основным преимуществом. Качественное обновление объекта может значительно повысить его посещаемость и коммерческую эффективность, полагает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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