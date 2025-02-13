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«Активо» создаст фонд для инвестиций в кладовые

Спрос на них растет на фоне увеличения продаж небольших квартир
Екатерина Волкова
Инструмент может привлечь инвесторов, ориентированных на пассивный доход от сдачи, так как для кладовок требуется меньший порог входа
Инструмент может привлечь инвесторов, ориентированных на пассивный доход от сдачи, так как для кладовок требуется меньший порог входа / Максим Стулов / Ведомости

Компания «Активо», специализирующаяся на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), инвестировала в кладовки. Как следует из ее сообщения, она вошла в уставный капитал сети «Твой склад», в портфеле которой более 3000 таких помещений в 20 городах России. Размер доли стороны не разглашают, но, по их словам, речь идет о миноритарной доле. Представитель «Активо» также сообщил, что кладовки планируется внести в ЗПИФ для привлечения квалифицированных инвесторов. Его планируемый объем составит порядка 0,5–1 млрд руб. В «Твоем складе» подтвердили факт сделки.

«Активо» основана в 2015 г. Стоимость активов компании составляет 8,4 млрд руб., указано на ее сайте. Основатель группы – бизнесмен Оскар Хартманн, который также создал онлайн-сервис по ремонту автомобилей CarFix, сервис по продаже подержанных автомобилей через онлайн-аукцион CarPrice, KupiVIP.ru и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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