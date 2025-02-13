«Активо» создаст фонд для инвестиций в кладовые

Компания «Активо», специализирующаяся на управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ), инвестировала в кладовки. Как следует из ее сообщения, она вошла в уставный капитал сети «Твой склад», в портфеле которой более 3000 таких помещений в 20 городах России. Размер доли стороны не разглашают, но, по их словам, речь идет о миноритарной доле. Представитель «Активо» также сообщил, что кладовки планируется внести в ЗПИФ для привлечения квалифицированных инвесторов. Его планируемый объем составит порядка 0,5–1 млрд руб. В «Твоем складе» подтвердили факт сделки.