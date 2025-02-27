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Входящий в ПИК девелопер Parametr построит крупный промышленный парк в Балашихе

Это будет первый проект компании в Московской области
Екатерина Волкова
Юлия Маслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что Parametr планирует построить новый промышленный парк в подмосковной Балашихе, рассказал представитель самого девелопера. Об этом проекте также знают два консультанта, работавших с этой компанией. Общая площадь комплекса составит 320 000 кв. м, парк будет включать в себя как классические склады, так и объекты light industrial (они предназначены для размещения предприятий легкой промышленности), говорят собеседники «Ведомостей». Первая очередь, по их словам, предполагает возведение 29 500 кв. м недвижимости, она будет введена в эксплуатацию во II квартале 2026 г.

Девелопер Parametr, специализирующийся на строительстве промышленных и индустриальных парков, входит в ГК ПИК, одного из крупнейших застройщиков жилья в России. Общий портфель компании сейчас составляет 2,5 млн кв. м. Среди ее проектов – комплексы «Сенькино» (77 000 кв. м), «Кувекино» (340 000 кв. м), «Бутово» (60 000 кв. м) и проч. Все они находятся на территории новой Москвы. Соответственно, промышленный парк в Балашихе станет первым проектом Parametr в Подмосковье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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