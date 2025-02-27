Входящий в ПИК девелопер Parametr построит крупный промышленный парк в Балашихе

О том, что Parametr планирует построить новый промышленный парк в подмосковной Балашихе, рассказал представитель самого девелопера. Об этом проекте также знают два консультанта, работавших с этой компанией. Общая площадь комплекса составит 320 000 кв. м, парк будет включать в себя как классические склады, так и объекты light industrial (они предназначены для размещения предприятий легкой промышленности), говорят собеседники «Ведомостей». Первая очередь, по их словам, предполагает возведение 29 500 кв. м недвижимости, она будет введена в эксплуатацию во II квартале 2026 г.