Входящий в ПИК девелопер Parametr построит крупный промышленный парк в Балашихе

Входящий в ПИК девелопер Parametr построит крупный промышленный парк в БалашихеЭто будет первый проект компании в Московской области
О том, что Parametr планирует построить новый промышленный парк в подмосковной Балашихе, рассказал представитель самого девелопера. Об этом проекте также знают два консультанта, работавших с этой компанией. Общая площадь комплекса составит 320 000 кв. м, парк будет включать в себя как классические склады, так и объекты light industrial (они предназначены для размещения предприятий легкой промышленности), говорят собеседники «Ведомостей». Первая очередь, по их словам, предполагает возведение 29 500 кв. м недвижимости, она будет введена в эксплуатацию во II квартале 2026 г.
Девелопер Parametr, специализирующийся на строительстве промышленных и индустриальных парков, входит в ГК ПИК, одного из крупнейших застройщиков жилья в России. Общий портфель компании сейчас составляет 2,5 млн кв. м. Среди ее проектов – комплексы «Сенькино» (77 000 кв. м), «Кувекино» (340 000 кв. м), «Бутово» (60 000 кв. м) и проч. Все они находятся на территории новой Москвы. Соответственно, промышленный парк в Балашихе станет первым проектом Parametr в Подмосковье.