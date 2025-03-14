Продажи элитного жилья в новостройках Москвы могут вырасти в 1,5 раза

Общий объем продаж жилья в элитных новостройках Москвы по итогам первых трех месяцев этого года, скорее всего, превысит итоги аналогичного периода 2024 г. на 55%, говорится в исследовании компании Kalinka Ecosystem, с которым ознакомились «Ведомости». Абсолютные показатели в нем не раскрываются, но там сказано, что в январе – феврале в российской столице было продано 346 дорогих лотов, а это на 2,4% больше, чем было за весь I квартал прошлого года. Получается, что по итогам первых трех месяцев этого года Kalinka Ecosystem ожидает продажу 524 квартир. О росте спроса на элитную недвижимость сообщает и агентство «Intermark городская недвижимость». По его данным, за три зимних месяца в столице было реализовано 350 квартир, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Банк «Дом.РФ» с начала года получил в 1,5 раза больше заявок на приобретение элитной недвижимости, чем это было в 2024 г., говорит его представитель. Абсолютные данные он тоже не привел. Директор Private Banking этой финансовой организации Александр Икрянников лишь сообщил, что около 20% покупателей рассматривают покупку дорогого жилья с помощью ипотеки. Наибольший интерес к таким лотам проявляли жители Москвы и Подмосковья, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга.