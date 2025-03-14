Продажи элитного жилья в новостройках Москвы могут вырасти в 1,5 раза

Продажи элитного жилья в новостройках Москвы могут вырасти в 1,5 разаРынок дорогих квартир никак не пострадал от отмены льготной ипотеки
Общий объем продаж жилья в элитных новостройках Москвы по итогам первых трех месяцев этого года, скорее всего, превысит итоги аналогичного периода 2024 г. на 55%, говорится в исследовании компании Kalinka Ecosystem, с которым ознакомились «Ведомости». Абсолютные показатели в нем не раскрываются, но там сказано, что в январе – феврале в российской столице было продано 346 дорогих лотов, а это на 2,4% больше, чем было за весь I квартал прошлого года. Получается, что по итогам первых трех месяцев этого года Kalinka Ecosystem ожидает продажу 524 квартир. О росте спроса на элитную недвижимость сообщает и агентство «Intermark городская недвижимость». По его данным, за три зимних месяца в столице было реализовано 350 квартир, что является самым высоким показателем за последние четыре года. Банк «Дом.РФ» с начала года получил в 1,5 раза больше заявок на приобретение элитной недвижимости, чем это было в 2024 г., говорит его представитель. Абсолютные данные он тоже не привел. Директор Private Banking этой финансовой организации Александр Икрянников лишь сообщил, что около 20% покупателей рассматривают покупку дорогого жилья с помощью ипотеки. Наибольший интерес к таким лотам проявляли жители Москвы и Подмосковья, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Краснодара и Екатеринбурга.
Элитная недвижимость традиционно является защитным инструментом для вложений, объясняют рост спроса эксперты. Тем более что этот рынок, по их словам, никак не пострадал от отмены льготной ипотеки, которая больше ударила по массовому сегменту. В частности, тот же Дом.РФ связывает увеличение востребованности такой недвижимости с текущими макроэкономическими факторами, а прежде всего – с высокой инфляцией. С марта 2024 г. цены выросли на 9,2%, поэтому многие люди вкладывают свои средства в недвижимость для сохранения капитала, подтверждает управляющий партнер девелоперской компании Stenoy Илья Фролов. В то же время, по данным Kalinka Ecosystem, метр элитной недвижимости за год в среднем подорожал на 21% до 1,98 млн руб.
Кроме того, как отмечает коммерческий директор October Group Юрий Коган, спрос в этом сегменте простимулировали и валютные колебания. Он напоминает, что осенью рубль упал на 15–20% по отношению к мировым валютам, а курс биткойна подскочил более чем в 1,5 раза. Но с декабря рубль начал укрепляться. В этих условиях инвесторы с начала 2025 г. стали фиксировать доход, перекладывая деньги из валюты в реальные активы, считает эксперт. Кроме того, по словам Когана, многие корпорации выплатили премии своим топ-менеджерам, что также отразилось на рынке элитных квартир.
Спрос на первичном рынке дорогой недвижимости поддерживает и программа рассрочек, которую так активно сейчас внедряют многие девелоперы, говорит топ-брокер Whitewill Екатерина Левина. Такой инструмент, по ее словам, позволяет состоятельным покупателям более гибко управлять своими финансами: они могут положить часть средств на депозит, а часть потратить на приобретение квартир. Представитель Kalinka Ecosystem напоминает, что минимальный первоначальный взнос по таким программам сейчас составляет 20%. Если ставки по банковским депозитам будут снижаться, то высокобюджетная недвижимость станет еще более привлекательной для инвестиций, добавляет генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров.
Продажи элитных квартир растут в том числе и из-за увеличения предложения, говорят эксперты. По словам Когана, в прошлом году московские девелоперы вывели на рынок несколько масштабных проектов, в результате чего лотов в премиальных и делюкс-новостройках стало больше на 80%. Их количество выросло с начала 2024 г. с 1000 до 1800. То есть выбор для потенциальных покупателей заметно расширился, поэтому они стали активнее приобретать квартиры в новых проектах, резюмирует Коган. Это подтверждают и данные Kalinka Ecosystem. В ее исследовании сказано, что суммарный объем доступного предложения в продаже уже достиг 3800 лотов общей площадью 564 000 кв. м. Гончаров же ожидает, что до конца 2025 г. на московский рынок могут выйти около десятка новых премиальных объектов, а значит, этот сегмент будет развиваться и дальше.