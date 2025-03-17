В Москве практически перестали строить дешевое жилье

Сокращаются объемы строительства в Москве и жилья комфорт-класса – правда, не так стремительно, говорится в исследовании «НДВ супермаркет недвижимости». Доля этого сегмента за последний год снизилась на 6,2% с 940 900 до 882 600 кв. м, хотя общее предложение квартир в новостройках за этот период выросло на 8,3% с 2,4 млн до 2,6 млн кв. м. На комфорт-класс сейчас приходится 40,3%, хотя пять лет назад было 47,2%, добавляет Сырцов. До 2020 г. дома массовых сегментов – стандарт- и комфорт-класса – занимали половину первичного рынка старой Москвы, напоминают в «НДВ супермаркет недвижимости». К марту же 2025 г. доля комфорт-сегмента составляла 33,7%, тогда как стандарт-класс практически исчез с рынка.