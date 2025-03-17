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В Москве практически перестали строить дешевое жилье

Проекты эконом-класса невыгодны девелоперам из-за высокой стоимости участков
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Общая площадь квартир стандарт-класса (ранее – эконом), которые сегодня продаются в старых границах Москвы, составляет всего 1200 кв. м, говорится в исследовании компании «НДВ супермаркет недвижимости». Там сказано, что за последний год этот показатель сократился на 80%, а доля этого сегмента по сравнению с другими классами фактически упала до нуля. Самое бюджетное жилье теперь строится только за МКАД – в новой Москве и Подмосковье, указано в исследовании. Новостройки стандарт-класса практически ушли в прошлое, подтверждает управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Сокращаются объемы строительства в Москве и жилья комфорт-класса – правда, не так стремительно, говорится в исследовании «НДВ супермаркет недвижимости». Доля этого сегмента за последний год снизилась на 6,2% с 940 900 до 882 600 кв. м, хотя общее предложение квартир в новостройках за этот период выросло на 8,3% с 2,4 млн до 2,6 млн кв. м. На комфорт-класс сейчас приходится 40,3%, хотя пять лет назад было 47,2%, добавляет Сырцов. До 2020 г. дома массовых сегментов – стандарт- и комфорт-класса – занимали половину первичного рынка старой Москвы, напоминают в «НДВ супермаркет недвижимости». К марту же 2025 г. доля комфорт-сегмента составляла 33,7%, тогда как стандарт-класс практически исчез с рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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