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Выходцы из Ant Development возведут более 100 000 кв. м недвижимости в Лужниках

Их партнером по строительству там двух многофункциональных центров будет семья бывшего топ-менеджера «Лукойла» Искендера Халилова
Екатерина Волкова
Юлия Маслова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Девелопер Uniq Development, созданный бывшими топ-менеджерами турецкой Ant Development Гювеном Дюндаром и Муратом Вуралом, может построить два объекта в сегменте коммерческой недвижимости общей площадью более 100 000 кв. м на территории Лужников. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Городские власти действительно разрешили компании «Траст капитал – 1» построить рядом с Дворцом спорта «Лужники» административно-деловой центр на 44 333 кв. м, следует из градостроительного плана участка, опубликованного на сайте мэрии Москвы в конце 2024 г. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», Дюндару и Вуралу принадлежит 15% в этой фирме, а остальное у бывшего советника президента «Лукойла» и вице-президента нефтяной компании «Славнефть» Искендера Халилова. Он действительно является партнером Uniq Development по проектам в Лужниках, но именно последняя будет отвечать за все строительные процессы, утверждают консультанты. Кроме того, выходцы из Ant Development возведут между Дворцом гимнастики Ирины Винер и Третьим транспортным кольцом еще и спортивно-рекреационный комплекс на 60 400 кв. м, сказано в отчете об инженерно-геодезических изысканиях. Заказчиком строительства этого центра в документе указана фирма «Траст капитал – 3». Ее основной владелец (85%) – сын Халилова Рахман, который ранее работал в «Лукойл Турция» и нефтяной торговой компании Riroil, остальное у Дюндара и Вурала. Представитель Uniq Development от комментариев отказался. Получить комментарии Халиловых не удалось.

Оба комплекса в Лужниках будут реализованы в рамках программы «Масштабный инвестиционный проект», знает один из консультантов. Сама программа предполагает выделение городом земельных участков различным компаниям сроком на пять лет под строительство производственных комплексов, инновационных центров, соцучреждений, спортивных и других объектов. Инвесторы при этом могут получить эти площадки или без торгов, или за 1 руб. и рассчитывать на льготы за создание рабочих мест по своим жилым проектам. Так, к примеру, еще один объект, спортивный отель на 40 000 кв. м, будет строить в Лужниках структура владельца Esterk Lux Parfum (поставщик элитной парфюмерии) Владимира Давиди, напоминает собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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