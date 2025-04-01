Выходцы из Ant Development возведут более 100 000 кв. м недвижимости в Лужниках

Девелопер Uniq Development, созданный бывшими топ-менеджерами турецкой Ant Development Гювеном Дюндаром и Муратом Вуралом, может построить два объекта в сегменте коммерческой недвижимости общей площадью более 100 000 кв. м на территории Лужников. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Городские власти действительно разрешили компании «Траст капитал – 1» построить рядом с Дворцом спорта «Лужники» административно-деловой центр на 44 333 кв. м, следует из градостроительного плана участка, опубликованного на сайте мэрии Москвы в конце 2024 г. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», Дюндару и Вуралу принадлежит 15% в этой фирме, а остальное у бывшего советника президента «Лукойла» и вице-президента нефтяной компании «Славнефть» Искендера Халилова. Он действительно является партнером Uniq Development по проектам в Лужниках, но именно последняя будет отвечать за все строительные процессы, утверждают консультанты. Кроме того, выходцы из Ant Development возведут между Дворцом гимнастики Ирины Винер и Третьим транспортным кольцом еще и спортивно-рекреационный комплекс на 60 400 кв. м, сказано в отчете об инженерно-геодезических изысканиях. Заказчиком строительства этого центра в документе указана фирма «Траст капитал – 3». Ее основной владелец (85%) – сын Халилова Рахман, который ранее работал в «Лукойл Турция» и нефтяной торговой компании Riroil, остальное у Дюндара и Вурала. Представитель Uniq Development от комментариев отказался. Получить комментарии Халиловых не удалось.