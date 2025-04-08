Владелец ТЦ «Тройка» и «Акварель» судится в Гонконге со структурами группы Auchan

Входящая в инвесткомпанию «Кама капитал» фирма «Торговые галереи» подала в Гонконгский международный арбитражный центр (ГМАЦ) заявление к ООО «Нью иммо сервисиз» (принадлежит структурам французской группы ELO, ранее известной как Auchan Holding) с требованием уменьшить сумму сделки по выкупу активов Ceetrus в России на 2 млрд руб. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы, опубликованных в конце февраля 2025 г. Там сказано, что истец также требует компенсировать ему убытки на 7,48 млрд руб. и упущенную выгоду на 0,93 млрд руб. Других подробностей там нет.