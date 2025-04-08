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Владелец ТЦ «Тройка» и «Акварель» судится в Гонконге со структурами группы Auchan

Он требует снизить стоимость сделки по выкупу активов Ceetrus в России и компенсировать ему убытки почти на 8,5 млрд рублей
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Входящая в инвесткомпанию «Кама капитал» фирма «Торговые галереи» подала в Гонконгский международный арбитражный центр (ГМАЦ) заявление к ООО «Нью иммо сервисиз» (принадлежит структурам французской группы ELO, ранее известной как Auchan Holding) с требованием уменьшить сумму сделки по выкупу активов Ceetrus в России на 2 млрд руб. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы, опубликованных в конце февраля 2025 г. Там сказано, что истец также требует компенсировать ему убытки на 7,48 млрд руб. и упущенную выгоду на 0,93 млрд руб. Других подробностей там нет.

«Кама капитал» приобрел все российские объекты Ceetrus в 2024 г. В сделку вошла доля в торговом центре «Тройка» в Москве, комплексы «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти, а также прикассовые зоны в гипермаркетах «Ашан».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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