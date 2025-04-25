Выручка девелоперов в январе – марте выросла на 6%

Совокупная выручка девелоперов растет на фоне снижения продаж жилья. По оценке «Циана», объемы реализации квартир в целом по России упали на 15% за последний квартал и на 6% за год. В «Пульсе продаж новостроек» говорят о 17,1 и 6,7% (до 6,1 млн кв. м). Но в годовом выражении выручка девелоперов увеличивалась за счет роста цен, объясняет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. При этом он отмечает, что незначительное удорожание квартир и снижение спроса в последние месяцы уже не позволяет компаниям наращивать квартальную выручку: она, по данным сервиса, по отношению к октябрю – декабрю 2024 г. снизилась на 16%. Рост этого показателя год к году руководитель «Пульса продаж новостроек» Артем Советников также объясняет низкой базой начала прошлого года. По его словам, продажи жилья пришлись в основном на конец 2023 г., а покупателей в начале следующего года было мало. В целом продажи квартир и, соответственно, выручка девелоперов падают после отмены массовой льготной ипотеки с июля 2024 г., подчеркивает генеральный директор ГК «Бэл девелопмент» Елена Комиссарова. По ее словам, кто хотел приобрести недвижимость, уже ее купил, остальные же копят средства на вкладах и ждут, когда ипотека станет более доступной.