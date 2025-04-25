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Выручка девелоперов в январе – марте выросла на 6%

Застройщики смогли компенсировать снижение продаж ростом цен на жилье
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские застройщики по итогам I квартала 2025 г. совокупно выручили 1,07 трлн руб., подсчитала компания «Циан», проанализировавшая поступления на эскроу-счета средств от продаж квартир в строящихся корпусах. По ее данным, это на 6% больше, чем было в январе – марте прошлого года. Сервис «Пульс продаж новостроек» сообщает об 1,2 трлн руб. (+8,2% год к году), но этот сервис учитывал реализацию не только квартир, но и нежилых помещений. Большую часть этих средств (703,9 млрд руб.) девелоперы заработали в городах-миллионниках, уточняет представитель сервиса BnMap.pro. Он добавляет, что год к году этот показатель вырос на 7%.

Совокупная выручка девелоперов растет на фоне снижения продаж жилья. По оценке «Циана», объемы реализации квартир в целом по России упали на 15% за последний квартал и на 6% за год. В «Пульсе продаж новостроек» говорят о 17,1 и 6,7% (до 6,1 млн кв. м). Но в годовом выражении выручка девелоперов увеличивалась за счет роста цен, объясняет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. При этом он отмечает, что незначительное удорожание квартир и снижение спроса в последние месяцы уже не позволяет компаниям наращивать квартальную выручку: она, по данным сервиса, по отношению к октябрю – декабрю 2024 г. снизилась на 16%. Рост этого показателя год к году руководитель «Пульса продаж новостроек» Артем Советников также объясняет низкой базой начала прошлого года. По его словам, продажи жилья пришлись в основном на конец 2023 г., а покупателей в начале следующего года было мало. В целом продажи квартир и, соответственно, выручка девелоперов падают после отмены массовой льготной ипотеки с июля 2024 г., подчеркивает генеральный директор ГК «Бэл девелопмент» Елена Комиссарова. По ее словам, кто хотел приобрести недвижимость, уже ее купил, остальные же копят средства на вкладах и ждут, когда ипотека станет более доступной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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