Glorax выходит на Дальний Восток

Glorax выходит на Дальний ВостокКомпания выкупает активы местного девелопера «Жилкапинвест»
Входящий в Glorax «Специализированный застройщик «Буран» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении ряда компаний («Катерная», «Тухачевского, 80», «Регион», «Дом на Бульваре», «Фронтон», УК «Жилкапинвест»), которые входят в портфель дальневосточного девелопера «Жилкапинвест». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ФАС. В «Жилкапинвесте» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Glorax подтвердил, что компания намерена приобрести данного застройщика, сейчас стороны находятся в процессе оформления сделки.
«Жилкапинвест», по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), является восьмым крупнейшим девелопером в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Компания ведет строительство жилья во Владивостоке и Приморском крае. В портфеле компании – 239 000 кв. м недвижимости, указано на ее сайте. Среди проектов девелопера жилые комплексы «Тамм», «Дом на Бульваре 2», «Клуб 25», «Видный» и «Фрегат 2». Владелец застройщика – бизнесмен Дмитрий Коробов.