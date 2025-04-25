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Glorax выходит на Дальний Восток

Компания выкупает активы местного девелопера «Жилкапинвест»
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящий в Glorax «Специализированный застройщик «Буран» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении ряда компаний («Катерная», «Тухачевского, 80», «Регион», «Дом на Бульваре», «Фронтон», УК «Жилкапинвест»), которые входят в портфель дальневосточного девелопера «Жилкапинвест». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ФАС. В «Жилкапинвесте» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Glorax подтвердил, что компания намерена приобрести данного застройщика, сейчас стороны находятся в процессе оформления сделки.

«Жилкапинвест», по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), является восьмым крупнейшим девелопером в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Компания ведет строительство жилья во Владивостоке и Приморском крае. В портфеле компании – 239 000 кв. м недвижимости, указано на ее сайте. Среди проектов девелопера жилые комплексы «Тамм», «Дом на Бульваре 2», «Клуб 25», «Видный» и «Фрегат 2». Владелец застройщика – бизнесмен Дмитрий Коробов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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