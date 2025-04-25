Glorax выходит на Дальний Восток

Входящий в Glorax «Специализированный застройщик «Буран» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении ряда компаний («Катерная», «Тухачевского, 80», «Регион», «Дом на Бульваре», «Фронтон», УК «Жилкапинвест»), которые входят в портфель дальневосточного девелопера «Жилкапинвест». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ФАС. В «Жилкапинвесте» на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Glorax подтвердил, что компания намерена приобрести данного застройщика, сейчас стороны находятся в процессе оформления сделки.